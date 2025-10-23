Enrico Casella esalta Asia D’Amato: “Una combattente, una capitana: un esempio verso le Olimpiadi”

L’Italia sorride ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il quinto posto conquistato da Asia D’Amato nel concorso generale individuale. L’azzurra ha preso parte alla rassegna iridata dopo quattro anni, si è lasciata alle spalle gli infortuni che l’hanno limitate nelle ultime due stagioni, ha brillato sul giro completo e ha fatto capire di essere definitivamente tornata, pronta a ritrovare il livello dei giorni migliori, quando si laureò Campionessa d’Europa nel 2022 nell’all-around.

Il DT Enrico Casella ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono veramente molto, molto felice per Asia. Ha passato momenti molto difficili, ha saputo lavorare con una caparbietà incredibile. Ci voleva. È venuta qui per rientrare a questo livello. Se pensate che ha fatto solo la Coppa Campioni e gli Assoluti. È venuta fuori bene dalla prima giornata, oggi ha tirato fuori le unghie: è una combattente, non molla mai“.

Il tecnico bresciano ha poi proseguito, esaltando il carattere della 22enne genovese e proiettandosi anche sul discorso squadra, in avvio del cammino che condurrà alle Olimpiadi 2028: “Ci aspettavamo qualcosa del genere, non così tanto. Sono molto soddisfatto ed è un valore aggiunto per la squadra: a casa ci sono ginnaste che ci aspettano, qui ci sono queste giovani che l’hanno circondata di affetto. Lei è stata una capitana e ha dato un esempio, spero che l’esempio che lei dà ci possa essere d’aiuto lungo il cammino che ci porterà a Los Angeles”.