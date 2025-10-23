Asia D’Amato incredula: “Non ha prezzo: quinta al mondo dopo gli infortuni. E non sono al top…”

Asia D’Amato ha conquistato un pregevole quinto posto nel concorso generale individuale ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La 22enne genovese si è meritata una meravigliosa top-5 nell’all-around vinto dalla russa Angelina Melnikova, tornando meravigliosamente ai piani alti di un grande evento internazionale dopo un grave infortunio. La Campionessa d’Europa 2022 sul giro completo ha raccolto un risultato degno di nota e ora può guardare con ottimismo al prossimo futuro.

Asia D’Amato ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Faccio fatica ad esprimersi: ripensando a parecchi anni fa o anche soltanto a qualche mese fa, non pensavo di essere qui ed essere la quinta ginnasta migliore al mondo. Dopo tutto quello che ho avuto non ha prezzo. Ho fatto tutto quello che potevo, non sono ancora al top della forma in questo momento e pensare di essere la quinta venendo da questi infortuni… Non posso chiedere di meglio“.

L’azzurra ha poi proseguito, rivolgendo i propri ringraziamenti alle persone che l’hanno supportata lungo il durissimo percorso di riabilitazione, resosi necessario dopo i tre infortuni gravi subiti tra il 2022 e il 2024: “Voglio ringraziare le persone della mia famiglia che mi sono state vicine, ai miei allenatori, al mio ragazzo Stefano, a fisioterapisti, a chi mi ha rimesso in piedi, alle Fiamme Oro: senza loro non sarei qui“.