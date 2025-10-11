Seguici su
Strada

Albo d’oro Giro di Lombardia 2025: Pogacar eguaglia Coppi, di Nibali l’ultimo successo italiano

Pubblicato

1 ora fa

il

Tadej Pogacar
Pogacar / Lapresse

Tadej Pogacar ha firmato l’antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si sono mai viste, ha superato lo storico primato di Fausto Coppi con i quatro sigilli tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola con i trionfi al Tour de France, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi e agli Europei.

Tadej Pogacar ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, entrando sempre di più nella storia del pedale internazionale. L’Italia non vince la Classica delle Foglie Morte dal 2017, quando Vincenzo Nibali si regalò l’ultimo sorriso in questo evento. Lo Squalo fu poi secondo nel 2018, piazza d’onore anche per Fausto Masnada nel 2021 e per Andrea Bagioli due anni fa. Di seguito l’albo d’oro del Giro di Lombardia aggiornato al 2025.

ALBO D’ORO GIRO DI LOMBARDIA

 

Anno Vincitore Secondo Terzo
1905 Italia (bandiera) Giovanni Gerbi Italia (bandiera) Giovanni Rossignoli Italia (bandiera) Luigi Ganna
1906 Italia (bandiera) Cesare Brambilla Italia (bandiera) Carlo Galetti Italia (bandiera) Luigi Ganna
1907 Francia (bandiera) Gustave Garrigou Italia (bandiera) Ernesto Azzini Italia (bandiera) Luigi Ganna
1908 Lussemburgo (bandiera) François Faber Italia (bandiera) Luigi Ganna Italia (bandiera) Giovanni Gerbi
1909 Italia (bandiera) Giovanni Cuniolo Francia (bandiera) Omer Beaugendre Francia (bandiera) Louis Trousselier
1910 Italia (bandiera) Giovanni Micheletto Italia (bandiera) Luigi Ganna Italia (bandiera) Luigi Bailo
1911 Francia (bandiera) Henri Pélissier Italia (bandiera) Giovanni Micheletto Belgio (bandiera) Cyrille Van Hauwaert
1912 Italia (bandiera) Carlo Oriani Italia (bandiera) Enrico Verde Francia (bandiera) Maurice Brocco
1913 Francia (bandiera) Henri Pélissier Francia (bandiera) Maurice Brocco Francia (bandiera) Marcel Godivier
1914 Italia (bandiera) Lauro Bordin Italia (bandiera) Giuseppe Azzini Italia (bandiera) Pierino Piacco
1915 Italia (bandiera) Gaetano Belloni Italia (bandiera) Paride Ferrari Italia (bandiera) Gaetano Garavaglia
1916 Italia (bandiera) Leopoldo Torricelli Italia (bandiera) Camillo Bertarelli Italia (bandiera) Alfredo Sivocci
1917 Belgio (bandiera) Philippe Thys Francia (bandiera) Henri Pélissier Italia (bandiera) Leopoldo Torricelli
1918 Italia (bandiera) Gaetano Belloni Italia (bandiera) Alfredo Sivocci Italia (bandiera) Carlo Galetti
1919 Italia (bandiera) Costante Girardengo Italia (bandiera) Gaetano Belloni Svizzera (bandiera) Heiri Suter
1920 Francia (bandiera) Henri Pélissier Italia (bandiera) Giovanni Brunero Italia (bandiera) Gaetano Belloni
1921 Italia (bandiera) Costante Girardengo Italia (bandiera) Gaetano Belloni Italia (bandiera) Federico Gay
1922 Italia (bandiera) Costante Girardengo Italia (bandiera) Giuseppe Azzini Italia (bandiera) Bartolomeo Aymo
1923 Italia (bandiera) Giovanni Brunero Italia (bandiera) Pietro Linari Italia (bandiera) Federico Gay
1924 Italia (bandiera) Giovanni Brunero Italia (bandiera) Costante Girardengo Italia (bandiera) Pietro Linari
1925 Italia (bandiera) Alfredo Binda Italia (bandiera) Battista Giuntelli Italia (bandiera) Ermanno Vallazza
1926 Italia (bandiera) Alfredo Binda Italia (bandiera) Antonio Negrini Italia (bandiera) Ermanno Vallazza
1927 Italia (bandiera) Alfredo Binda Italia (bandiera) Alfonso Piccin Italia (bandiera) Antonio Negrini
1928 Italia (bandiera) Gaetano Belloni Italia (bandiera) Allegro Grandi Italia (bandiera) Pietro Fossati
1929 Italia (bandiera) Pietro Fossati Italia (bandiera) Adriano Zanaga Italia (bandiera) Raffaele Di Paco
1930 Italia (bandiera) Michele Mara Italia (bandiera) Alfredo Binda Italia (bandiera) Learco Guerra
1931 Italia (bandiera) Alfredo Binda Italia (bandiera) Michele Mara Italia (bandiera) Giovanni Firpo
1932 Italia (bandiera) Antonio Negrini Italia (bandiera) Domenico Piemontesi Italia (bandiera) Remo Bertoni
1933 Italia (bandiera) Domenico Piemontesi Italia (bandiera) Luigi Barral Italia (bandiera) Pietro Rimoldi
1934 Italia (bandiera) Learco Guerra Italia (bandiera) Mario Cipriani Italia (bandiera) Domenico Piemontesi
1935 Italia (bandiera) Enrico Mollo Italia (bandiera) Aldo Bini Italia (bandiera) Gino Bartali
1936 Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Diego Marabelli Italia (bandiera) Luigi Barral
1937 Italia (bandiera) Aldo Bini Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Aimone Landi
1938 Italia (bandiera) Cino Cinelli Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Osvaldo Bailo
1939 Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Adolfo Leoni Italia (bandiera) Salvatore Crippa
1940 Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Osvaldo Bailo Italia (bandiera) Cino Cinelli
1941 Italia (bandiera) Mario Ricci Italia (bandiera) Cino Cinelli Italia (bandiera) Severino Canavesi
1942 Italia (bandiera) Aldo Bini Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Quirino Toccaceli
1943-44 Sospesa a causa della seconda guerra mondiale
1945 Italia (bandiera) Mario Ricci Italia (bandiera) Aldo Bini Italia (bandiera) Gino Bartali
1946 Italia (bandiera) Fausto Coppi Italia (bandiera) Luigi Casola Italia (bandiera) Michele Motta
1947 Italia (bandiera) Fausto Coppi Italia (bandiera) Gino Bartali Italia (bandiera) Italo De Zan
1948 Italia (bandiera) Fausto Coppi Italia (bandiera) Adolfo Leoni Svizzera (bandiera) Fritz Schär
1949 Italia (bandiera) Fausto Coppi Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Italia (bandiera) Nedo Logli
1950 Italia (bandiera) Renzo Soldani Italia (bandiera) Antonio Bevilacqua Italia (bandiera) Fausto Coppi
1951 Francia (bandiera) Louison Bobet Italia (bandiera) Giuseppe Minardi Italia (bandiera) Fausto Coppi
1952 Italia (bandiera) Giuseppe Minardi Italia (bandiera) Nino Defilippis Italia (bandiera) Arrigo Padovan
1953 Italia (bandiera) Bruno Landi Belgio (bandiera) Pino Cerami Francia (bandiera) Pierre Molinéris
1954 Italia (bandiera) Fausto Coppi Italia (bandiera) Fiorenzo Magni Italia (bandiera) Mino De Rossi
1955 Italia (bandiera) Cleto Maule Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Italia (bandiera) Angelo Conterno
1956 Francia (bandiera) André Darrigade Italia (bandiera) Fausto Coppi Italia (bandiera) Fiorenzo Magni
1957 Italia (bandiera) Diego Ronchini Italia (bandiera) Bruno Monti Italia (bandiera) Aurelio Cestari
1958 Italia (bandiera) Nino Defilippis Spagna (bandiera) Miguel Poblet Belgio (bandiera) Michel Van Aerde
1959 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Belgio (bandiera) Willy Vannitsen Spagna (bandiera) Miguel Poblet
1960 Belgio (bandiera) Emile Daems Italia (bandiera) Diego Ronchini Italia (bandiera) Marino Fontana
1961 Italia (bandiera) Vito Taccone Italia (bandiera) Imerio Massignan Italia (bandiera) Renzo Fontona
1962 Paesi Bassi (bandiera) Jo de Roo Italia (bandiera) Livio Trapè Italia (bandiera) Alcide Cerato
1963 Paesi Bassi (bandiera) Jo de Roo Italia (bandiera) Adriano Durante Italia (bandiera) Michele Dancelli
1964 Italia (bandiera) Gianni Motta Italia (bandiera) Carmine Preziosi Belgio (bandiera) Jos Hoevenaers
1965 Regno Unito (bandiera) Tom Simpson Paesi Bassi (bandiera) Gerben Karstens Francia (bandiera) Jean Stablinski
1966 Italia (bandiera) Felice Gimondi Belgio (bandiera) Eddy Merckx Francia (bandiera) Raymond Poulidor
1967 Italia (bandiera) Franco Bitossi Italia (bandiera) Felice Gimondi Francia (bandiera) Raymond Poulidor
1968 Belgio (bandiera) Herman Van Springel Italia (bandiera) Franco Bitossi Belgio (bandiera) Eddy Merckx
1969 Belgio (bandiera) Jean-Pierre Monseré Belgio (bandiera) Herman Van Springel Italia (bandiera) Franco Bitossi
1970 Italia (bandiera) Franco Bitossi Italia (bandiera) Felice Gimondi Italia (bandiera) Gianni Motta
1971 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Italia (bandiera) Franco Bitossi Belgio (bandiera) Frans Verbeeck
1972 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Francia (bandiera) Cyrille Guimard Italia (bandiera) Felice Gimondi
1973 Italia (bandiera) Felice Gimondi Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Herman Van Springel
1974 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Eddy Merckx Italia (bandiera) Costantino Conti
1975 Italia (bandiera) Francesco Moser Italia (bandiera) Enrico Paolini Italia (bandiera) Alfredo Chinetti
1976 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Francia (bandiera) Bernard Thévenet Italia (bandiera) Wladimiro Panizza
1977 Italia (bandiera) Gianbattista Baronchelli Belgio (bandiera) Jean-Luc Vandenbroucke Italia (bandiera) Franco Bitossi
1978 Italia (bandiera) Francesco Moser Svezia (bandiera) Bernt Johansson Francia (bandiera) Bernard Hinault
1979 Francia (bandiera) Bernard Hinault Italia (bandiera) Silvano Contini Italia (bandiera) Giovanni Battaglin
1980 Belgio (bandiera) Alfons De Wolf Italia (bandiera) Alfredo Chinetti Belgio (bandiera) Ludo Peeters
1981 Paesi Bassi (bandiera) Hennie Kuiper Italia (bandiera) Moreno Argentin Italia (bandiera) Alfredo Chinetti
1982 Italia (bandiera) Giuseppe Saronni Francia (bandiera) Pascal Jules Italia (bandiera) Francesco Moser
1983 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Stati Uniti (bandiera) Greg LeMond Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel
1984 Francia (bandiera) Bernard Hinault Belgio (bandiera) Ludo Peeters Paesi Bassi (bandiera) Teun van Vliet
1985 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel Francia (bandiera) Charly Mottet
1986 Italia (bandiera) Gianbattista Baronchelli Irlanda (bandiera) Sean Kelly Australia (bandiera) Phil Anderson
1987 Italia (bandiera) Moreno Argentin Belgio (bandiera) Eric Van Lancker Francia (bandiera) Marc Madiot
1988 Francia (bandiera) Charly Mottet Italia (bandiera) Gianni Bugno Spagna (bandiera) Marino Lejarreta
1989 Svizzera (bandiera) Tony Rominger Francia (bandiera) Gilles Delion Belgio (bandiera) Luc Roosen
1990 Francia (bandiera) Gilles Delion Svizzera (bandiera) Pascal Richard Francia (bandiera) Charly Mottet
1991 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Francia (bandiera) Martial Gayant Italia (bandiera) Franco Ballerini
1992 Svizzera (bandiera) Tony Rominger Italia (bandiera) Claudio Chiappucci Italia (bandiera) Davide Cassani
1993 Svizzera (bandiera) Pascal Richard Italia (bandiera) Giorgio Furlan Regno Unito (bandiera) Maximilian Sciandri
1994 Russia (bandiera) Vladislav Bobrik Italia (bandiera) Claudio Chiappucci Svizzera (bandiera) Pascal Richard
1995 Italia (bandiera) Gianni Faresin Italia (bandiera) Daniele Nardello Italia (bandiera) Michele Bartoli
1996 Italia (bandiera) Andrea Tafi Svizzera (bandiera) Fabian Jeker Belgio (bandiera) Axel Merckx
1997 Francia (bandiera) Laurent Jalabert Italia (bandiera) Paolo Lanfranchi Italia (bandiera) Francesco Casagrande
1998 Svizzera (bandiera) Oscar Camenzind Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Svizzera (bandiera) Felice Puttini
1999 Italia (bandiera) Mirko Celestino Italia (bandiera) Danilo Di Luca Italia (bandiera) Eddy Mazzoleni
2000 Lituania (bandiera) Raimondas Rumšas Italia (bandiera) Francesco Casagrande Svezia (bandiera) Niklas Axelsson
2001 Italia (bandiera) Danilo Di Luca Italia (bandiera) Giuliano Figueras Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd
2002 Italia (bandiera) Michele Bartoli Italia (bandiera) Davide Rebellin Svizzera (bandiera) Oscar Camenzind
2003 Italia (bandiera) Michele Bartoli Italia (bandiera) Angelo Lopeboselli Italia (bandiera) Dario Frigo
2004 Italia (bandiera) Damiano Cunego Paesi Bassi (bandiera) Michael Boogerd Italia (bandiera) Ivan Basso
2005 Italia (bandiera) Paolo Bettini Italia (bandiera) Gilberto Simoni Lussemburgo (bandiera) Fränk Schleck
2006 Italia (bandiera) Paolo Bettini Spagna (bandiera) Samuel Sánchez Germania (bandiera) Fabian Wegmann
2007 Italia (bandiera) Damiano Cunego Italia (bandiera) Riccardo Riccò Spagna (bandiera) Samuel Sánchez
2008 Italia (bandiera) Damiano Cunego Slovenia (bandiera) Janez Brajkovič Colombia (bandiera) Rigoberto Urán
2009 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Spagna (bandiera) Samuel Sánchez Russia (bandiera) Aleksandr Kolobnev
2010 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Italia (bandiera) Michele Scarponi Spagna (bandiera) Pablo Lastras
2011 Svizzera (bandiera) Oliver Zaugg Irlanda (bandiera) Daniel Martin Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez
2012 Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Spagna (bandiera) Samuel Sánchez Colombia (bandiera) Rigoberto Urán
2013 Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Polonia (bandiera) Rafał Majka
2014 Irlanda (bandiera) Daniel Martin Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Portogallo (bandiera) Rui Costa
2015 Italia (bandiera) Vincenzo Nibali Spagna (bandiera) Daniel Moreno Francia (bandiera) Thibaut Pinot
2016 Colombia (bandiera) Esteban Chaves Italia (bandiera) Diego Rosa Colombia (bandiera) Rigoberto Urán
2017 Italia (bandiera) Vincenzo Nibali Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Italia (bandiera) Gianni Moscon
2018 Francia (bandiera) Thibaut Pinot Italia (bandiera) Vincenzo Nibali Belgio (bandiera) Dylan Teuns
2019 Paesi Bassi (bandiera) Bauke Mollema Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Colombia (bandiera) Egan Bernal
2020 Danimarca (bandiera) Jakob Fuglsang Nuova Zelanda (bandiera) George Bennett Russia (bandiera) Aleksandr Vlasov
2021 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Italia (bandiera) Fausto Masnada Gran Bretagna (bandiera) Adam Yates
2022 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Spagna (bandiera) Enric Mas Spagna (bandiera) Mikel Landa
2023 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Italia (bandiera) Andrea Bagioli Slovenia (bandiera) Primož Roglič
2024 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Belgio (bandiera) Remco Evenepoel Italia (bandiera) Giulio Ciccone
2025 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Belgio (bandiera) Remco Evenepoel Australia (bandiera) Michael Storer
