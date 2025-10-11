Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2025: Pogacar come Coppi, dominatore totale. Evenepoel si arrende

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025, conquistando la classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva ed eguagliando così lo storico record di successi detenuto da Fausto Coppi. Il Campione del Mondo e d’Europa ha attaccato sul Passo di Ganda, quando mancavano 37 chilometri al traguardo di Bergamo: ha lasciato sul posto il rivale Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Michael Storer e Paul Seixas, è andato a riprendere il fuggitivo Quinn Simmons e si è involato verso l’apoteosi.

L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha chiuso due settimane da favola, caratterizzate dai sigilli nella rassegna iridata e nella kermesse continentale, oltre che dalla stoccata alla Tre Valli Varesine. Si tratta del ventesimo successo stagionale per il 27enne, che ha toccato quota dieci Classiche Monumento in carriera: in questa stagione ha alzato le braccia al cielo al Tour de France, al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, ed è stato terzo alla Milano-Sanremo e secondo alla Parigi-Roubaix.

Tadej Pogacar si è imposto con un vantaggio superiore al minuto nei confronti del belga Remco Evenepoel, che non ha potuto nulla nello scontro diretto. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha dovuto chinare il capo in salita ancora una volta e poi ha conservato la piazza d’onore, eguagliando il risultato conseguito dodici mesi fa. A completare il podio nel capoluogo orobico è stato l’australiano Michael Storer, il primo degli umani alle spalle di due fenomeni inarrivabili in questo momento storico.

Quarto posto per lo statunitense Quinn Simmons, andato in fuga già nelle battute iniziali e bravo a conservare la piazza di prestigio dopo che si sono scatenati i big. Quinta piazza per il messicano Isaac Del Toro, che ha regolato in volata il britannico Thomas Pidcock, il francese Paul Seixas e il colombiano Egan Bernal. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro di Lombardia 2025.

ORDINE D’ARRIVO GIRO DI LOMBARDIA 2025

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 800 275 5:45:53

2 Evenepoel Remco Soudal Quick-Step 640 200 1:48

3 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 520 150 3:14

4 Simmons Quinn Lidl – Trek 440 120 3:39

5 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 360 100 4:16

6 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 280 90 ,,

7 Seixas Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 240 80 ,,

8 Bernal Egan INEOS Grenadiers 200 70 ,,

9 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 160 60 4:18

10 Uijtdebroeks Cian Team Visma | Lease a Bike 135 50 4:30

11 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG 110 46 4:49

12 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 95 42 5:04

13 Izagirre Ion Cofidis 85 38 5:21

14 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 65 34 ,,

15 Scaroni Christian XDS Astana Team 55 30 ,,

16 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 50 28 ,,

17 Onley Oscar Team Picnic PostNL 50 26 5:38

18 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 50 24 ,,

19 Landa Mikel Soudal Quick-Step 50 22 ,,

20 Canal Carlos Movistar Team 50 20 5:48

21 Matthews Michael Team Jayco AlUla 30 19 ,,

22 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 30 18 ,,

23 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 30 17 5:51

24 Higuita Sergio XDS Astana Team 30 16 6:06

25 Rubio Einer Movistar Team 30 15 6:11

26 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 30 14 6:35

27 Hirschi Marc Tudor Pro Cycling Team 30 13 6:51

28 Skujiņš Toms Lidl – Trek 30 12 6:52

29 Baudin Alex EF Education – EasyPost 30 11 6:53

30 Molard Rudy Groupama – FDJ 30 10 7:07

31 Quintana Nairo Movistar Team 15 9 ,,

32 Zana Filippo Team Jayco AlUla 15 8 ,,

33 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 15 7 ,,

34 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 15 6 ,,

35 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 15 5 ,,

36 Svestad-Bårdseng Embret Arkéa – B&B Hotels 15 5 ,,

37 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck 15 5 ,,

38 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 15 5 ,,

39 Majka Rafał UAE Team Emirates – XRG 15 5 7:10

40 Romo Javier Movistar Team 15 5 9:14

41 Milesi Lorenzo Movistar Team 15 5 9:29

42 Velasco Simone XDS Astana Team 15 5 ,,

43 Ulissi Diego XDS Astana Team 15 5 ,,

44 Bagioli Andrea Lidl – Trek 15 5 10:19

45 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 5 10:28

46 Benoot Tiesj Team Visma | Lease a Bike 15 5 11:21

47 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck 15 5 ,,

48 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 5 ,,

49 Prodhomme Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 5 ,,

50 Kulset Johannes Uno-X Mobility 15 5 14:04

51 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 10 5 ,,

52 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 10 5 ,,

53 Masnada Fausto XDS Astana Team 10 5 ,,

54 Mollema Bauke Lidl – Trek 10 5 14:16

55 Aranburu Alex Cofidis 10 5 16:02

56 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 5 5 ,,

57 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 5 5 17:21

58 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 5 5 ,,

59 Conci Nicola XDS Astana Team 5 5 ,,

60 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 5 5 ,,

61 Craps Lars Lotto 5 ,,

62 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 5 ,,

63 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

64 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

65 Brambilla Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 5 18:12

66 Costa Rui EF Education – EasyPost 5 ,,

67 Calzoni Walter Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

68 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 5 19:02

69 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step 5 19:22

70 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 5 ,,

71 Gogl Michael Alpecin – Deceuninck 5 21:22

72 Graat Tijmen Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

73 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 5 ,,

74 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 5 21:50

75 Zimmermann Georg Intermarché – Wanty 5 ,,

76 Samitier Sergio Cofidis 5 ,,

77 Aular Orluis Movistar Team 5 ,,

78 Rojas Vicente VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

79 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 5 ,,

80 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 5 ,,

81 Pinarello Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

82 Germani Lorenzo Groupama – FDJ 5 21:54

83 Grégoire Romain Groupama – FDJ 5 ,,

84 Bernard Julien Lidl – Trek 5 ,,

85 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

86 Champoussin Clément XDS Astana Team 5 ,,

87 Petilli Simone Intermarché – Wanty 5 22:04

88 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 22:47

89 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 5 23:24

90 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 5 ,,

91 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 5 ,,

92 Bystrøm Sven Erik Groupama – FDJ 5 25:54

93 De Cassan Davide Team Polti VisitMalta 5 ,,

94 Thomas Benjamin Cofidis 5 ,,

95 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 5 25:59

96 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 5 26:16