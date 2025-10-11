Il pokerissimo di Tadej Pogacar: nessun rivale anche al Giro di Lombardia, eguagliato Fausto Coppi

Meglio di così non poteva fare. Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Tour de France, Mondiali, Europei, venti vittorie totali e l’ultima perla di una stagione da sogno: Tadej Pogacar era il favorito e ovviamente non ha tradito le aspettative andandosi a prendere per la quinta volta di fila il Lombardia. Si entra negli almanacchi per l’ennesima volta: raggiunto il record di Fausto Coppi nella Classica delle Foglie Morte, con la differenza che i successi dello sloveno sono arrivati tutti consecutivamente.

Pronti, via ed è partita la fuga di giornata, formata da quattordici attaccanti: Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl Trek), Walter Calzoni (Q36.5), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Asbjørn Hellemose, Michael Matthews (Jayco AlUla), Bjorn Koerdt (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) e Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike).

Situazione sotto controllo per la UAE Team Emirates – XRG che ha gestito il margine, mentre davanti ha tentato l’impresa solitaria il campione statunitense Simmons. Il cambio di ritmo nel plotone è arrivato sul Passo di Ganda: Majka e Vine a lanciare l’attacco scontato di Tadej Pogacar, con nessuno che è andato a tenere il passo del campione del mondo.

Consueta cavalcata per lo sloveno, mentre alle sue spalle Remco Evenepoel ha praticamente ripetuto la prestazione vista tra Mondiali ed Europei, staccando gli altri contendenti e andandosi a prendere la seconda piazza ad un distacco di quasi 2′. Terza posizione a sorpresa per un eccellente Michael Storer, quarto Simmons, capace di resistere dopo la fuga del mattino, mentre la top-5 la chiude Del Toro.