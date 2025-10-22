A che ora Scandicci-Milano e Monviso-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canali tv, streaming

Serata di grande volley quello che attende gli appassionati italiani. Due partite dal fascino assoluto apriranno una serata che sa di playoff e di tricolore, con in campo tre big del campionato e un’outsider ambiziosa. Alle 20.00 e alle 20.30 si giocano Monviso–Conegliano e Scandicci–Milano, i due anticipi della 13ª giornata di Serie A1, spostata a causa del prossimo Mondiale per Club, che vedrà protagoniste proprio Conegliano e Scandicci, finaliste della scorsa Champions League.

Il primo atto andrà in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4Green Monviso proverà a fermare la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le campionesse d’Italia arrivano dalla prima sconfitta in una finale dopo 18 successi consecutivi: la Supercoppa persa contro Milano ha lasciato più di qualche riflessione in casa veneta, tra chi parla di “fine di un ciclo” e chi invita alla calma. Ma, al netto di qualche inevitabile scoria post-estiva e di una condizione ancora in costruzione, la squadra di Santarelli resta una corazzata di altissimo livello, con tutte le carte in regola per continuare a dettare legge in Italia e in Europa. Con una vittoria, Conegliano raggiungerebbe Novara in vetta alla classifica, a parità di partite giocate. Per Monviso, invece, il compito si preannuncia proibitivo. La formazione piemontese ha mostrato sprazzi interessanti nelle prime giornate, ma il momento non è dei migliori per affrontare una Conegliano desiderosa di riscatto. Reduci dalla sconfitta casalinga nel derby contro Cuneo e ancora a secco di vittorie interne, Akrari e compagne dovranno giocare con coraggio e continuità per provare a mettere in difficoltà una delle migliori squadre del mondo, come già accaduto nella gara d’esordio contro Scandicci, quando riuscirono a strappare un set.

Il piatto forte della serata arriva però alle 20.30, quando il palcoscenico si accenderà per Savino Del Bene Scandicci–Allianz Vero Volley Milano, una delle sfide più attese della stagione. Da una parte la finalista scudetto e neocampionessa di Supercoppa, dall’altra la formazione toscana che il primo trofeo nazionale lo insegue ancora. Milano, priva di proclami dopo gli addii di Orro e Sylla, ha sorpreso tutti alzando il primo titolo della sua storia e presentandosi a questo appuntamento con entusiasmo e consapevolezza nuova. Per Scandicci, invece, è un momento di verifica. Dopo l’ottimo avvio, la squadra di Barbolini ha vissuto una settimana difficile, con il pesante 0-3 di Cuneo e una successiva vittoria sofferta contro Firenze, rimontata da 1-2. Antropova ha ritrovato punti e leadership, ma il gruppo sembra ancora alla ricerca della fluidità di gioco che lo aveva caratterizzato nella passata stagione. Il match contro Milano sarà così un banco di prova decisivo per misurare le reali ambizioni delle toscane e capire chi, tra loro e la squadra di Gaspari, potrà davvero reggere il passo di Conegliano e Novara, già in fuga in testa alla classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli anticipi della 13ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 ottobre

Ore 20.00 Wash4Green Monviso Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta Tv su Raisport Hd, streaming su Rai Play, VBTV e DAZN