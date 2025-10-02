A che ora parte Filippo Ganna oggi nel Team Relay degli Europei: programma preciso, n. di pettorale, tv

Saranno sette le Nazioni in gara nella team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo ad Etoile, in Francia, prevede due segmenti da 20 km, per un totale di 40 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20 km del tracciato.

Il sestetto dell’Italia sarà composto da Filippo Ganna (dorsale 1), Lorenzo Milesi (2) e Marco Frigo (3) per quanto riguarda il terzetto maschile, ed Elena Cecchini (4), Vittoria Guazzini (5) e Federica Venturelli (6) per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per ultimi e scatteranno col terzetto maschile alle ore 15.42.

Per la team relay degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e discovery+, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025

Giovedì 2 ottobre: team relay, 40 km

Orario partenza primo terzetto: 14.30.

Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.30 circa.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO FILIPPO GANNA E L’ITALIA?

STARTLIST TEAM RELAY

14:30:00 UCRAINA

61 Heorhii CHYZHYKOV

62 Danylo KOZORIZ

63 Semen SIMON

64 Yuliia BIRIUKOVA

65 Olha KULYNYCH

66 Olha SHEKEL

14:34:00 LUSSEMBURGO

51 Arthur KLUCKERS

52 Mats WENZEL

53 Alex KIRSCH

54 Nina BERTON

55 Liv WENZEL

56 Marie SCHREIBER

14:38:00 ESTONIA

41 Frank Aron RAGILO

42 Markus MÄEUIBO

43 Oskar KÜÜT

44 Aidi Gerde TUISK

45 Laura Lizette SANDER

46 Elisabeth EBRAS

15:30:00 SVIZZERA

31 Jan CHRISTEN

32 Stefan KÜNG

33 Mauro SCHMID

34 Marlen REUSSER

35 Jasmin LIECHTI

36 Noemi RÜEGG

15:34:00 FRANCIA

21 Bruno ARMIRAIL

22 Rémi CAVAGNA

23 Thibault GUERNALEC

24 Cedrine KERBAOL

25 Juliette LABOUS

26 Marion BORRAS

15:38:00 GERMANIA

11 Paul FIETZKE

12 Miguel HEIDEMANN

13 Louis LEIDERT

14 Franziska BRAUßE

15 Mieke KRÖGER

16 Lisa KLEIN

15:42:00 ITALIA

1 Filippo GANNA

2 Lorenzo MILESI

3 Marco FRIGO

4 Elena CECCHINI

5 Vittoria GUAZZINI

6 Federica VENTURELLI