Ciclismo, Europei 2025: Jonathan Vervenne trionfa tra gli under 23, doppietta per il Belgio. Sesto Nicolas Milesi

L’ultima gara prima di quelle dedicate agli élite in giornata agli Europei di ciclismo su strada è la prova a cronometro per gli uomini under 23. A dominare è il Belgio che trova una super doppietta sulle strade francesi: titolo continentale che va a Jonathan Vervenne, classe 2003, già pronto al salto tra i professionisti.

Il futuro atleta della Soudal Quick-Step, già vincitore di una tappa al Giro NextGen quest’anno, riscatta un Mondiale non esaltante trionfando con il tempo di 30:27 alla media di 47.291 km/h.

Alle sue spalle troviamo il connazionale, molto più giovane, Matisse Van Kerckhove: addirittura un 2006, che sfiora il colpaccio e si ferma a 2” dal compagno di squadra. Medaglia di bronzo per l’irlandese fratello d’arte Adam Rafferty, staccato di 7” in una classifica cortissima. Quarto è il francese Maxime Decomble, che era stato bronzo in Ruanda, quinto il danese Mads Landbo.

In casa Italia il migliore è Nicolas Milesi che chiude sesto a 30” dalla vetta. Più dietro, diciassettesimo, il campione italiano di specialità Davide Donati.