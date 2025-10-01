Ciclismo, Marlen Reusser si ripete e domina anche la cronometro degli Europei. Dodicesima Guazzini

Dopo aver dominato la cronometro dei Mondiali, Marlen Reusser si ripete anche agli Europei e trionfa per la quarta volta in carriera nella corsa contro il tempo della manifestazione continentale. La svizzera ha confermato il pronostico della vigilia, demolendo la concorrenza e conquistando così la medaglia d’oro, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie sul percorso di ventiquattro chilometri con arrivo a Étoile-sur-Rhône.

Reusser si è imposta con ben 49 secondi di vantaggio sulla norvegese Mie Bjørndal Ottestad, che si prende la medaglia d’argento. Una lotta per il podio clamorosa e soprattutto per il bronzo, visto che sul gradino più basso del podio ci è salita l’olandese Mischa Bredewold a 51 centesimi dalla vincitrice e precedendo di appena 20 centesimi l’altra norvegese Katrine Aalerud, che aveva anche assaporato la gioia del bronzo visto che i giudici hanno più volte cambiato la classifica finale.

Quinta posizione per l’olandese Lieke Nooijen, attardata di 58 secondi. Distacco oltre il minuto dal sesto posto della francese Juliette Labous, che ha preceduto la britannica Anna Henderson, l’austriaca Christina Schweinberger e la connazionale Cedrine Kerbaol. Completa la Top-10 l’ucraina Yuliia Biriukova.

C’era solo una rappresentante per l’Italia ed era Vittoria Guazzini. L’azzurra ha concluso al dodicesimo posto a due minuti e quindici secondi dalla vincitrice. A breve si terrà anche la cronometro maschile e l’Italia si presenta con grandi ambizioni con Filippo Ganna e Lorenzo Milesi, senza dimenticare il titolo nelle Under 23 con Federica Venturelli.