A che ora la F1 su TV8, GP Singapore 2025: orario qualifiche, programma in chiaro

Il diciottesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Marina Bay, dove si deciderà il poleman, e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere l’australiano Oscar Piastri.

Sabato 4 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Differita alle ore 18.05 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del diciottesimo fine settimana di gara della F1, il GP di Singapore, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP SINGAPOREF1 2025

Sabato 4 ottobre

11.30-12.30 F1, GP Singapore: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

15.00-16.00 F1, GP Singapore: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 18.05 TV8 HD, tv8.it

GP SINGAPORE F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita ore 18.05 in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita ore 18.05 gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Sabato 4 ottobre

18.05-19.35 F1, GP Singapore: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it