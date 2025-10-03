F1, Kimi Antonelli: “Buone sensazioni in macchina, stavo facendo un ottimo giro prima della bandiera rossa”

Risultato negativo ma ottime sensazioni per Kimi Antonelli al termine del venerdì trascorso sul circuito cittadino di Marina Bay in vista del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese della Mercedes non è andato oltre il 18° posto nella seconda sessione di prove libere, rinunciando però al time-attack nell’ultimo run di giornata per lavorare sul passo in ottica gara.

In realtà il rookie azzurro stava effettuando un ottimo giro quando ha montato le gomme soft nuove, dovendo però rallentare per la bandiera rossa provocata dall’incidente di Liam Lawson. “Onestamente non mi è sembrata poi così male. Il risultato non ha certo mostrato cosa avremmo potuto ottenere, perché nel time-attack con le soft ho dovuto abortire il giro per la bandiera rossa, ma eravamo sulla buona strada per fare un giro molto buono“, dichiara Antonelli.

“A dire il vero mi sono sentito piuttosto bene in macchina, stiamo cercando di trovare il miglior assetto. C’è ancora parecchio da migliorare, ma anche con la mia guida sto cercando di progredire giro dopo giro. Domani spero di migliorare ulteriormente e che la macchina sia un po’ più competitiva, poi potremo dare battaglia“, aggiunge Kimi verso le fondamentali qualifiche del sabato.