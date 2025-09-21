WTA Seul 2025, Swiatek ribalta Alexandrova e festeggia il venticinquesimo titolo in carriera

Nella finale del torneo WTA di Seul Iga Swiatek ribalta Ekaterina Alexandrova 1-6 7-6(3) 7-5 al termine di una battaglia di due ore e quarantatré minuti. La testa di serie numero uno reagisce al pessimo inizio di partita e, pur non esprimendo il suo miglior tennis con costanza, esce alla distanza nei momenti chiave della sfida. La vittoria odierna assume certamente un gusto speciale per la polacca che festeggia il venticinquesimo titolo della carriera.

Il match inizia con la partenza a spron battuto della russa. La seconda favorita del tabellone ottiene il break a 30 nel primo gioco, non sfrutta una possibilità per il 3-0 e strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 4-1. La numero 11 WTA continua a premere sull’acceleratore e chiude sul 6-1 alla prima possibilità.

Nella seconda partita la polacca cerca di alzare il livello di gioco fino a quel momento insufficiente e riesce ad entrare in partita. I due break iniziali fissano il punteggio sull’1-1, la contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco quando la numero uno del tabellone rimonta da 15-30 e si rifugia sul 6-6. Swiatek conquista il minibreak nel primo punto, consolida il suo vantaggio con i turni di servizio che la proiettano autorevolmente sul 3-0 e piazza un ace provvidenziale per cambiare campo sul 4-2. La risposta fulminante di rovescio consegna il 6-3 e l’errore di diritto della russa vale il 7-3 che rimette la partita in equilibrio.

La prima svolta della frazione decisiva arriva nel terzo gioco quando la testa di serie numero 1 commette due doppi falli consecutivi e consegna alla rivale il break del 2-1. La polacca riporta la contesa in equilibrio quando strappa il servizio del 3-3, decisivo il rovescio deviato dal nastro, e sigla ai vantaggi il 4-3. Alexandrova commette un doppio fallo sanguinoso per il 15-40, annulla due palle break alla rivale e con quattro punti di fila impatta sul 4-4, l’avversaria la imita prima di portarsi sul 5-4. Il verdetto di una contesa che nella parte finale si sviluppa sui binari dell’equilibrio non può che arrivare in volata e al dodicesimo gioco Swiatek chiude i conti con il diritto che le consegna il 7-5 decisivo.

Swiatek, ad ulteriore riprova delle difficoltà incontrate, serve due ace, commette nove doppi falli e mette dentro il 52,8% di prime. La numero due del mondo salva tre palle break sulle otto concesse e ne trasforma due. Alexandrova si aggiudica il computo dei punti per 106 a 93.