Taylor Fritz si esalta dopo la vittoria contro Alcaraz: “Ho meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Sono entrato in campo per vincere”

È stata indubbiamente la notte di Taylor Fritz e del Team World quella andata in scena a San Francisco nella seconda giornata della Laver Cup 2025. Il Resto del Mondo ha travolto nettamente il Team Europe, conquistando tutti i match in programma (tre singolari ed un doppio) e portandosi sul punteggio di 9-3. Ha particolarmente rubato la scena la sconfitta del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, sorpreso da un perfetto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-2.

Come riportato da puntodebreak.com, lo statunitense ha così commentato la sua partita: “Credo di avere avuto un’idea abbastanza chiara di cosa fare sul campo. Con queste condizioni di campo molto lente, ho sentito la necessità di mantenere la pressione con il mio gioco per migliorare gli scambi, cercando di essere costante, poiché altrimenti sentivo che lui avrebbe vinto e mi avrebbe fatto male”.

“Sapevo che sarebbe stato molto difficile per me infliggere danni su una superficie del genere. Ho sentito che per lui sarebbe stato molto facile spostarmi dalla mia posizione anziché essere io a farlo con lui. Quindi ho fatto un ottimo lavoro su questo. Entrando nel match, ho solo accettato che se avessi commesso degli errori, li avrei commessi, ma che mi avrebbe dato la migliore opportunità di vincere. Ho fatto un ottimo lavoro nel colpire forte, in modo costante, e nel premere sull’acceleratore quando avevo le occasioni giuste, giocando i punti importanti senza paura”.

Sul valore del successo: “Sono ancora più orgoglioso di questa vittoria, perché sento di meritarmela dall’inizio alla fine. In realtà, credo che molti dei punti cruciali del match non siano arrivati tanto perché lui li ha regalati, ma perché io li ho resi possibili in quei momenti. Ho giocato una partita incredibile dall’inizio alla fine, sono entrato in campo ed ho vinto”.