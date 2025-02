WTA Austin 2025, Jessica Pegula e Ajla Tomljanovic avanzano ai quarti di finale

Quattro partite valevoli per i sedicesimi di finale e l’ultima del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo WTA 250 di Austin. Avanzano ai quarti di finale la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero uno del torneo, e l’australiana Ajla Tomljanovic.

La russa Anna Blinkova batte la tedesca Tatjana Maria con un netto 6-2 6-2 e passa così ai quarti di finale. La statunitense Jessica Pegula non fa sconti alla spagnola Nuria Parrizas Diaz, passa il turno con un convincente successo, 6-1 6-3 il punteggio maturato in un’ora e cinque minuti, e affronterà ora la giocatrice russa.

Nell’ultimo incontro del primo turno la statunitense Mccartney Kessler, titolare della quinta testa di serie, si libera, in poco più di un’ora e trenta, della svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 6-2 7-5 e conquista il pass per la sfida di secondo turno contro la spagnola Cristina Bucsa.

Vince in rimonta Ajla Tomljanovic che supera la britannica Jodie Burrage in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-0 e approda ai quarti di finale, turno in cui affronterà la giapponese Ena Shibahara. Impiega poco più di due ore per concludere il suo impegno la giocatrice nipponica che nel match di ottavi di finale supera l’australiana Kimberly Birrell per 6-3 4-6 6-4.