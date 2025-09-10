WTA San Paolo 2025: troppa Haddad Maia per Miriana Tona al primo turno

Era entrata in tabellone da numero 409 del mondo, vivendo il suo miglior momento tennistico a trent’anni, ma Miriana Tona nell’accoppiamento di primo turno non è stata fortunata nel WTA 250 di San Paolo. A lei, infatti, è toccato confrontarsi con Beatriz Haddad Maia, la brasiliana che è padrona di casa e anche la più forte del torneo, che l’ha eliminata con un duplice 6-1 in un’ora e 16 minuti.

Va pur detto che nel primo set i game sono particolarmente lottati, perché quattro volte su cinque si va ai vantaggi. Quei quattro giochi lottati, però, vanno tutti a favore di Haddad Maia, che sventa pure due palle break sull’1-1 prima di involarsi verso un parziale di cinque giochi consecutivi che la mandano sul 6-1.

La brasiliana, poi, parte a razzo nel secondo parziale, vincendo 12 dei primi 15 punti, ma Tona si prende la soddisfazione di mettere almeno a segno un break, quello sul 3-0 per la sua avversaria e a 30. Certo, di qui in poi non è più in grado di vincere un game, ma esce dal campo sia con il break realizzato che con la sensazione che almeno un altro paio di giochi avrebbe potuto portarli a casa.

Chiaramente Haddad Maia può attaccare con continuità sia sulla prima che sulla seconda (76%-35% e 44%-29% per punti vinti), e date tutte le differenze, ovvie, in termini di gioco è anche abbastanza normale sia così. Per l’italiana, però, si tratta di un momento da prendere ricordando non il 6-1 6-1, ma tutto il resto.