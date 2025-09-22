F1, Toto Wolff: “Russell avrebbe potuto vincere la gara di Baku”

Partito dal quinto posto in griglia, George Russell ha concluso al secondo posto il GP di Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Baku, il britannico si è prodotto in una grande gara con la Mercedes e, a detta del Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff, avrebbe potuto anche contrastare l’olandese Max Verstappen (Red Bull), fosse partito più avanti.

“La nostra prima analisi ha mostrato che eravamo a un decimo da Max in termini di prestazioni pure. Quindi penso avrebbe potuto fare gara di testa“, le prime parole ai media di Wolff. “Difficile stabilire, chiaramente, nella realtà dei fatti questa valutazione. Tuttavia, la macchina era buona con le gomme dure e medie e il suo ritmo è stato impressionante“, ha dichiarato il manager austriaco.

Il pilota della Mercedes ha saltato il media-day di giovedì a causa di un malessere, ma era già in macchina venerdì. “Sono davvero felice di essere tornato sul podio. È stata una serie di gare difficili ultimamente, e non mi sono sentito bene nemmeno questo fine settimana“.