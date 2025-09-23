F1, Max Verstappen incendia la battaglia: “Lotta al titolo difficile, ma…”

Oscar Piastri 324 punti, Max Verstappen 255, nel mezzo Lando Norris a 299, ma il trend delle ultime due gare vede l’olandese – quattro volte campione del mondo – in netta rimonta, dopo gli acuti di Monza e Baku.

Il pilota della Red Bull tiene un profilo basso, ma sotto prova a credere a una rimonta che, se concretizzata avrebbe dell’incredibile: “Ci sono ancora 7 gare da disputare – dice il classe 1997, nelle parole ai media successive al GP d’Azerbaijan – e il mio ritardo da Piastri è di 69 punti. Sono tanti. Di base, tutto deve andare ed essere fatto nel modo perfetto da parte mia. Ma ho anche bisogno di essere fortunato con alcuni episodi che possano rallentare le McLaren. Dunque è ancora qualcosa di molto difficile”.

Poi aggiunge: “Sono partito davanti e ho fatto i miei giri. Ma non è facile essere costantemente al limite a Baku, anche a causa del vento, perché gran parte del tempo sul giro lo fai in ingresso curva ed è anche la parte più rischiosa della pista”.

“Credo – continua – che il nostro miglioramento sia dovuto al fatto che abbiamo capito meglio la macchina nelle ultime settimane. Ma siamo andati bene in due piste simili, a basso carico aerodinamico. Dobbiamo aspettare le prossime gare per capire e vedere come andremo su piste ad alto carico”.

Prossimo appuntamento in agenda quello con il GP di Singapore, il 5 ottobre, senza dimenticare che dei 7 appuntamenti menzionati da Max Verstappen in precedenza, ben 3 avranno chance di ulteriori punti perché si correrà anche la Sprint Race: Austin per il Gp degli USA in Texas (17-19 ottobre), Interlagos per il Gp del Brasile (7-9 novembre) e Doha per il GP del Qatar (29 novembre-1° dicembre).