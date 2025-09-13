Classifica Vuelta a España 2025, ventesima tappa: Vingegaard trionfa, Pellizzari perde il quinto posto

Jonas Vingegaard ha vinto la Vuelta di Spagna 2025, piazzando la rasoiata risolutrice nell’ultimo chilometro della Bola del Mundo, la salita finale della ventesima tappa. Il fuoriclasse danese si era presentato alla micidiale ascesa con un margine di 44” nei confronti del portoghese Joao Almeida, che oggi non ha avuto la forza di attaccare e che si è dovuto inchinare quando il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha operato il cambio di passo, con il chiaro intento di mettere il sigillo.

Dopo il secondo posto al Tour de France, vinto per due volte in carriera, Jonas Vingegaard ha trovato soddisfazione in terra iberica e può così mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di eccellente spessore: domani salirà sul gradino più alto del podio a Madrid con la maglia rossa, alle sue spalle ci saranno il già citato Almeida con un ritardo di 1’16” e il britannico Thomas Pidcock, staccato di 3’11”.

Giulio Pellizzari si è purtroppo staccato sulle prime rampe della Bola del Mundo e ha così perso il quinto posto in classifica generale e la maglia bianca di miglior giovane, chiudendo in classifica generale al sesto posto con un ritardo di 7’23”, venendo superato all’ultimo dallo statunitense Matthew Riccitello (quinto a 5’55”). Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2025, domani la chiusura con la passerella finale di Madrid.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 72h 53′ 57” – B : 54” –

2 J. ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG 72h 55′ 13” + 00h 01′ 16” B : 20” –

3 T. PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM 72h 57′ 08” + 00h 03′ 11” B : 18” –

4 J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 72h 57′ 38” + 00h 03′ 41” B : 12” –

5 M. RICCITELLO ISRAEL – PREMIER TECH 72h 59′ 52” + 00h 05′ 55” – –

6 G. PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE 73h 01′ 20” + 00h 07′ 23” B : 10” –

7 S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 01′ 42” + 00h 07′ 45” B : 6” –

8 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 01′ 47” + 00h 07′ 50” – –

9 T. TRÆEN BAHRAIN VICTORIOUS 73h 03′ 45” + 00h 09′ 48” B : 6” –

10 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 06′ 13” + 00h 12′ 16” B : 2”