CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua: orari, tv, percorso, favoriti. Subito un arrivo in salita nella seconda settimana
Riparte, dopo il giorno di riposo, la Vuelta a España 2025. Appuntamento oggi con la decima tappa: la Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO
Decima tappa che parte da Parque de la Naturaleza Sendaviva e termina a El Ferial Larra Belagua dopo 175,3 chilometri. Inizio quasi pianeggiante con poche salite non classificate come GPM. Dal chilometro 120 la strada inizierà a salire con il GPM di Alto de Las Coronas (8,3 km al 4,4% di pendenza media) che anticipa un lungo tratto in salita. Da qui il dislivello cresce sempre di più fino all’ascesa finale di 9,4 chilometri ad una pendenza media del 6,3%.
PROGRAMMA DECIMA TAPPA
Martedì 2 settembre
Decima tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva- El Ferrial Larra Belagua (175,3 km)
Orario di partenza: 12.55
Orario di arrivo stimato: 17.15
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport
FAVORITI
Potrebbe esserci subito un altro scontro diretto tra i big per la classifica generale. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) sembra pronto ad andarsi a prendere la Maglia Rossa che è ancora sulle spalle del norvegese Torstein Træen (Bahrain – Victorious). A sfidare il danese sicuramente il rivale più accreditato, il portoghese João Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Occhio anche al britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). L’Italia si gioca le proprie carte: Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Lorenzo Fortunato, tutti ancora in corsa per un piazzamento nella generale.