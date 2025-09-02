CiclismoLive CiclismoLive SportStrada
LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nuova stoccata di Vingegaard? Esame della verità per Ciccone
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa della Vuelta a España 2025. Dopo il giorno di riposo, la corsa a tappe spagnola è pronta a vivere una nuova importante giornata, che potrebbe nuovamente scuotere la classifica generale guidata da Torstein Træen (Bahrain Victorious).
La seconda settimana si apre con la decima tappa: partenza da Parque de la Naturaleza Sendaviva ed arrivo ad El Ferial Larra Belagua dopo 175.3 chilometri. Percorso molto simile alla tappa numero nove vinta da Jonas Vingegaard, con un inizio quasi pianeggiante con brevi salite nel mezzo. Dopo 120 chilometri si affronterà il primo GPM della giornata, l’Alto de las Coronas (8,3 km al 4,4% di pendenza media) che anticipa un lungo tratto in salita.
Il dislivello aumenterà sempre di più fino all’ascesa finale che porterà al traguardo. 9,4 chilometri con una pendenza media del 6,3% di pendenza media per stabilire il vincitore della decima frazione. Salita conclusiva pedalabile che potrà comunque creare distacchi importanti, come in occasione della nona tappa. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) è pronto ad un nuovo allungo oppure controllerà gli avversari in vista di salite più dure?
Il danese ha dimostrato di poter fare la differenza anche in ascese non particolarmente difficili e potrà domani nuovamente attaccare, magari con l’obiettivo di conquistare la maglia rossa. Riuscirà João Almeida (UAE Emirates XRG) a contenere la forza del corridore della Visma? Giulio Ciccone proverà a seguire il fuoriclasse danese oppure risparmierà forze per non andare fuori giri?
Non ci resta che aspettare l’inizio della frazione per dare risposta a queste domande. La decima tappa inizierà alle ore 12.55 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale a partire dalle ore 13.00. Segui con noi la tappa per non perdere neanche un aggiornamento. Buon divertimento!