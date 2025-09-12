Vuelta a España 2025, la tappa di domani Robledo de Chavela-Bola del Mundo: l’ultima dura ascesa decide la generale

La Vuelta a España 2025 sta giungendo alla sua conclusione. Oggi verrà disputata una diciannovesima tappa pianeggiante, con la penultima occasione per le ruote veloci prima dell’arrivo consueto a Madrid. La giornata decisiva per le sorti della corsa a tappe spagnola sarà invece quella di domani, con l’ultima grande tappa di montagna che si conclude con la Bola del Mundo.

Non ci saranno più calcoli o energie da risparmiare, domani è l’occasione finale per determinare la classifica generale dell’ottantesima edizione della Vuelta. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) guida la classifica generale, con 40 secondi di vantaggio su João Almeida (UAE Team Emirates XRG) che proverà il tutto per tutto sull’ultima dura ascesa.

Lotta aperta anche per il podio con Tom Pidcock (Q35.5 Pro Cycling Team) che dovrà difendere il terzo posto su Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) distante 39 secondi. Ultimo sforzo anche per Giulio Pellizzari che dovrà difendere la maglia bianca di miglior giovane ed il quinto posto della classifica generale.

PERCORSO

Si parte da Robledo de Chavela e si arriva dopo 165,6 chilometri a la Bola del Mundo. Si inizia subito a salire con l’Alto de la Escondida (9 km al 4,1% di pendenza media), seguito subito dall’Alto de la Paradilla (5,8 km al 5,4% di pendenza media). Un breve saliscendi porterà sul terzo GPM di giornata, l’Alto del Leon (7 km al 7,3% di pendenza media). Da qui i corridori affronteranno per la prima volta l’ascesa di Puerto Navacerrada (6,9 km al 7,6% di pendenza media), prima della discesa e della salita conclusiva della Bola del Mundo. Saranno 12,3 i chilometri che dovranno essere affrontati, con una pendenza media dell’8,6% che deciderà la Vuelta.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 13 settembre Diciannovesima tappa Robledo de Chavela-Bola del Mundo (165,6 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport