Vuelta a España 2025, la tappa di domani Cabezon de la Sal-L’Angliru: si affronta la storica ascesa

La Vuelta a España 2025 è pronta domani, venerdì 5 settembre, a vivere la tredicesima tappa. Dopo la frazione odierna, con due GPM presenti, i corridori dovranno affrontare quella che è la tappa regina, con un finale più che impegnativo. L’appuntamento prevede infatti 50 chilometri conclusivi molto difficili, che termineranno con la storica ascesa dell’Angliru.

PERCORSO

Tappa che parte da Cabezon de la Sal e termina sull’Angliru dopo 202,7 chilometri. I primi 120 chilometri sono totalmente piatti, senza nessuna rilevante difficoltà altimetrica. Da qui si affronterà poi il primo GPM dell’Alto la Mozqueta (6,3 km all’8,4% di pendenza media) e subito dopo l’Alto del Cordal (5,5 km all’8,8% di pendenza media). La discesa porterà poi ai piedi della storica scesa dell’Angliru, che, con i suoi 12,4 chilometri al 9,7% di pendenza media, risulterà decisivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA

Venerdì 5 settembre Tredicesima Tappa Cabezon de la Sal-L’Angliru (202,7 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport