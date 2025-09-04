Vuelta a España 2025, tappa di oggi Laredo-Los Corrales de Buelna: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione per attaccanti

Dopo l’undicesima, praticamente neutralizzata a causa delle proteste pro Palestina, torna in gara la Vuelta a España 2025 con la dodicesima tappa. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Tappa di soli 144,9 chilometri, con partenza da Laredo ed arrivo a Los Corrales De Buelna. Dopo circa 30 chilometri si affronta il primo GPM della giornata, Puerto de Alisas (8,6 km al 5,8% di pendenza media). Da qui un lungo tratto mosso porterà sul secondo ed ultimo GPM, Collada de Brenes (7 km al 7,9% di pendenza media) situato a 20 chilometri dal traguardo. La lunga discesa accompagnerà poi corridori sull’arrivo finale.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA

Giovedì 4 settembre

Dodicesima tappa Laredo-Los Corrales De Buelna (144,9 km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Ci sarà la sfida tra i big che è mancata oggi? Se dovesse andare via la fuga i nomi sono i soliti, quelli di Juan Ayuso e Jay Vine, super favoriti in caso di attacco da lontano. Nella battaglia tra gli uomini di classifica invece l’uomo più indicato, vista anche la discesa tortuosa, è Tom Pidcock, che proverà a staccare la Maglia Rossa Jonas Vingegaard ed il portoghese Joao Almeida. L’Italia si affida ovviamente ai due Giulio: Ciccone e Pellizzari.