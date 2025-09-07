Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Contento che abbia vinto Pedersen. Il giorno di riposo ci farà bene”

Mads Pedersen vince d’autorità la quindicesima tappa della Vuelta a España 2025, A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos di 167,8 chilometri. Il corridore danese s’impone con uno sprint imperioso e regala alla sua squadra il primo successo in questa edizione e il numero 37 in un grande Giro.

L’alfiere della Lidl-Trek, al successo numero 60 della sua carriera da professionista, brucia in volata il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team e l’italiano Marco Frigo della Israel – Premier Tech dopo una giornata caratterizzata dalla fuga di 47 corridori. Giornata di riposo per il gruppo che taglia il traguardo con un ritardo di 13’32’’.

In classifica generale la situazione si mantiene sostanzialmente invariata con il solo rientro del belga Lecerf in nona posizione. Jonas Vingegaard conserva il primato con 48’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’38’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Giulio Pellizzari difende la sesta piazza a 4’21” dal leader.

Il fuoriclasse danese analizza così la giornata: “Certo, conosco Mads Pedersen. Abbiamo parlato molto in gruppo alla Vuelta e in altre gare. È un bravo ragazzo e sono sinceramente contento che abbia vinto oggi. Se lo merita e gli faccio i miei più sinceri complimenti. Volevamo risparmiare un po’ le gambe oggi. Alla fine, Dylan van Baarle e Wilco Kelderman hanno dovuto comunque lavorare; non credo che abbiano avuto una giornata facile, purtroppo. Comunque, abbiamo superato la giornata come volevamo. Il giorno di riposo ci farà bene. Credo che le mie gambe ne abbiano bisogno.”.