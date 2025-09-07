Vuelta a España, Mads Pedersen: “Più bello vincere quando tutti conoscono i tuoi piani”

Un successo cercato, voluto, trovato. Mads Pedersen si è imposto in volata nella quindicesima tappa della Vuelta a España 2025, arrivando per primo al traguardo al termine del percorso lungo 167.8 km che ha visto una partenza da Veiga/Vegadeo ed arrivo in quel di Monforte de Lemos.

Davvero una prestazione ottimale per il nordico, il quale ha seguito Luca Frigo lanciando così la volata, senza però avere dei reali rivali. Si tratta della sessantesima vittoria per il danese in forza alla Lidl-Trek, attualmente in possesso della maglia verde.

Non nascondendo il suo entusiasmo, il corridore ha commentato quanto fatto in zona mista: “Oggi volevo davvero vincere – ha detto il danese nelle parole raccolte da Cycling Pro – Il fatto che tutti mi stessero controllando rende il successo ancora più bello. La squadra ha fatto un lavoro fantastico, eravamo in cinque nella fuga. Dopo che Jay Vine e Louis Vervaeke avevano attaccato, i miei compagni hanno recuperato molto tempo e hanno lavorato duro per rendere questo successo possibile. È ancora più bello vincere quando tutti ti guardano e conoscono i tuoi piani”.

Il ciclista ha inoltre aggiunto: “Nel finale ho dovuto seguire tutti, ma non avevo scelta: dovevo tenere il ritmo alto. Poi c’è stato Marco Frigo che ha allungato a 700-800 metri dell’arrivo e quello è stato perfetto per me, perché è venuto fuori una sorta di treno. Ho chiuso lo spazio e poi, dopo l’ultima curva, non mi rimaneva che lanciare la volata”.