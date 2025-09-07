Classifica Vuelta a España 2025, quindicesima tappa: Vingegaard difende la maglia rossa, risale Ciccone

Non cambia il proprietario della Maglia Rossa: la quindicesima tappa della Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada, con partenza da A Veiga/Vegadeo ed arrivo a Monforte de Lemos dopo 167.8 km, ha visto confermarsi il leader della classifica generale, che rimane il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

La frazione ha premiato la fuga e la vittoria parziale è andata all’altro danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), ma il connazionale, giunto con il gruppo, difende la vetta della generale con 48″ di margine sul lusitano Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Il migliore degli azzurri resta Giulio Pellizzari, sesto a 4’21”.

CLASSIFICA VUELTA A ESPANA 2025 (quindicesima tappa)

1 – VINGEGAARD Jonas TVL 57:35:33 –

2 – ALMEIDA João UAD 0:48 –

3 – PIDCOCK Thomas Q36 2:38 –

4 – HINDLEY Jai RBH 3:10 –

5 – GALL Felix DAT 3:30 –

6 – PELLIZZARI Giulio RBH 4:21 –

7 – RICCITELLO Matthew IPT 4:53 –

8 – KUSS Sepp TVL 5:46 –

9 ▲4 LECERF Junior SOQ 5:49 ▲13:08

10 ▼1 TRÆEN Torstein TBV 6:33 –

11 ▼1 JORGENSON Matteo TVL 8:52