Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Giulio Pellizzari resta in testa tra i giovani
La quindicesima tappa dell’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada, la frazione con partenza da A Veiga/Vegadeo ed arrivo a Monforte de Lemos, dopo 167.8 km, ha visto primeggiare, tra i 157 corridori ancora in gara, il danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), e non sono cambiati i leader delle quattro principali graduatorie individuali.
Il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), infatti, difende la Maglia Rossa di leader della classifica generale, mentre quella che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani rimane sulle spalle dell’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). Raffrorza il primato nella classifica degli scalatori, invece, l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), infine il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) mantiene la vetta nella classifica a punti.
CLASSIFICA GENERALE 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 – VINGEGAARD Jonas TVL 57:35:33 –
2 – ALMEIDA João UAD 0:48 –
3 – PIDCOCK Thomas Q36 2:38 –
4 – HINDLEY Jai RBH 3:10 –
5 – GALL Felix DAT 3:30 –
6 – PELLIZZARI Giulio RBH 4:21 –
7 – RICCITELLO Matthew IPT 4:53 –
8 – KUSS Sepp TVL 5:46 –
9 ▲4 LECERF Junior SOQ 5:49 ▲13:08
10 ▼1 TRÆEN Torstein TBV 6:33 –
11 ▼1 JORGENSON Matteo TVL 8:52
CLASSIFICA A PUNTI 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 PEDERSEN Mads 237 Lidl – Trek
2 VINGEGAARD Jonas 139 Team Visma | Lease a Bike
3 CICCONE Giulio 115 Lidl – Trek
4 VERNON Ethan 111 Israel – Premier Tech
5 PHILIPSEN Jasper 105 Alpecin – Deceuninck
6 ALMEIDA João 86 UAE Team Emirates – XRG
7 PIDCOCK Thomas 74 Q36.5 Pro Cycling Team
8 AULAR Orluis 71 Movistar Team
9 HINDLEY Jai 69 Red Bull – BORA – hansgrohe
10 VINE Jay 68 UAE Team Emirates – XRG
11 GALL Felix 64 Decathlon AG2R La Mondiale Team
12 VERVAEKE Louis 63 Soudal Quick-Step
13 GAUDU David 62 Groupama – FDJ
14 AYUSO Juan 61 UAE Team Emirates – XRG
15 BUITRAGO Santiago 60 Bahrain – Victorious
16 SLOCK Liam 57 Lotto
17 FRIGO Marco 52 Israel – Premier Tech
18 BERNAL Egan 49 INEOS Grenadiers
19 CHRISTEN Fabio 47 Q36.5 Pro Cycling Team
20 TURNER Ben 46 INEOS Grenadiers
CLASSIFICA GPM 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 VINE Jay 61 UAE Team Emirates – XRG
2 VINGEGAARD Jonas 39 Team Visma | Lease a Bike
3 VERVAEKE Louis 32 Soudal Quick-Step
4 ALMEIDA João 29 UAE Team Emirates – XRG
5 AYUSO Juan 26 UAE Team Emirates – XRG
6 SOLER Marc 26 UAE Team Emirates – XRG
7 VINOKUROV Nicolas 22 XDS Astana Team
8 ROMO Javier 20 Movistar Team
9 NICOLAU Joel 20 Caja Rural – Seguros RGA
10 QUINN Sean 18 EF Education – EasyPost
11 PEDERSEN Mads 15 Lidl – Trek
12 HINDLEY Jai 12 Red Bull – BORA – hansgrohe
13 JUNGELS Bob 12 INEOS Grenadiers
14 SHAW James 11 EF Education – EasyPost
15 KUSS Sepp 11 Team Visma | Lease a Bike
16 PIDCOCK Thomas 10 Q36.5 Pro Cycling Team
17 FORTUNATO Lorenzo 10 XDS Astana Team
18 VERRE Alessandro 8 Arkéa – B&B Hotels
19 ARMIRAIL Bruno 8 Decathlon AG2R La Mondiale Team
20 LANDA Mikel 7 Soudal Quick-Step
CLASSIFICA GIOVANI 15A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 57:39:54
2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:32
3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:28