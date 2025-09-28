Volley, la Polonia conquista il bronzo ai Mondiali, la favola Cechia chiude giù dal podio. Ora Italia-Bulgaria

La Polonia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Cechia per 3-1 (25-18; 23-25; 25-22; 25-21) nella finale per il terzo posto, andata in scena sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). Dopo essere crollati al cospetto dell’Italia nella semifinale di ieri, i biancorossi hanno rialzato la testa e si sono quantomeno garantiti il gradino più basso del podio, riuscendo a regolare la grande rivelazione di questa rassegna iridata. Alle ore 12.30 andrà in scena la finale per il titolo tra l’Italia e Bulgaria: gli azzurri andranno a caccia della conferma sul trono, gli uomini di Chicco Blengini proveranno a fare saltare il banco.

I ragazzi di coach Nikola Grbic hanno dominato il primo set, hanno subito una rimonta nel secondo parziale e hanno poi alzato il ritmo, riuscendo a fare la differenza dall’alto di un maggior tasso tecnico e di una esperienza più consistente in certi contesti. Dopo le due vittorie consecutive del 2014 e del 2018 e la seconda piazza di tre anni fa, quando perse la finale contro l’Italia di fronte al proprio pubblico di Katowice, la Polonia si conferma tra le grandi per la terza edizione consecutiva e tra due anni ospiterà la manifestazione alla vigilia delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Prestazione impattante da parte dello schiacciatore Wilfredo Leon, che ha messo a segno 25 punti (3 muri). L’opposto Kewin Sasak ha sostituito l’infortunato Bartosz Kurek ed è andato a referto con 11 punti sotto la regia di Marcin Komenda, 9 punti per il centrale Szymon Jakubiszak e 6 per il martello Kamil Semeniuk. Ai cechi, che speravano di salire sul podio per la prima volta nella storia (le sei finali consecutiva tra il 1949 e il 1966, con due titoli in bacheca, vennero giocate dalla Cecoslovacchia), non sono bastati gli attaccanti Vasina (19) e Indra (11).