Italia-Bulgaria oggi, Finale Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 28 settembre (ore 12.30) si gioca Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver travolto la Polonia con un perentorio 3-0 in quello che poteva essere considerato un atto conclusivo anticipato, la nostra Nazionale tornerà in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per completare l’opera. Gli azzurri dovranno fare i conti con l’ultimo ostacolo verso la gloria e partiranno con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare un avversario che si è reso protagonista di una cavalcata a sorpresa.

I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Chicco Blengini, reduce dal successo per 3-1 sulla Cechia dopo aver rimontato dallo 0-2 contro gli USA nei quarti di finale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi proveranno a rimanere sul trono e a regalare all’Italia il quinto titolo iridato dopo quelli del 1990, 1994, 1998, 2022; dall’altra parte della rete i tutti verdi inseguiranno la prima apoteosi della loro storia dopo il secondo posto del 1970 (ai tempi si giocava un girone all’italiana per assegnare il trofeo).

L’Italia potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano il formidabile attaccante Aleksandar Nikolov e il palleggiatore Simeon Nikolov, talentuosi fratelli figli d’arte che potrebbero fare la differenza sotto la guida dell’ex CT della nostra Nazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA, FINALE MONDIALI VOLLEY

Domenica 28 settembre

Ore 12.30 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.