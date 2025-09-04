Volley femminile, l’Italia sfiderà il Brasile nella semifinale dei Mondiali. Francia impavida con set-point, ma non basta

L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che andrà in scena sabato 6 settembre (o alle ore 10.30 o alle ore 14.30, il programma dettagliato verrà comunicato prossimamente) in quel di Bangkok (Thailandia). Le verdeoro hanno sconfitto la Francia per 3-0 (27-25; 33-31; 25-19) al termine di un duello furibondo e particolarmente equilibrato nei primi due parziali, dove le transalpine hanno anche avuto a disposizione dei set-point per mettere ulteriormente in difficoltà le favorite della vigilia.

Le ragazze di Zé Roberto hanno preso le misure della grande rivelazione di questa rassegna iridata, che nella fase iridata si era issata sul 2-0 proprio contro le sudamericane prima di subire la rimonta e che negli ottavi di finale aveva eliminato la sempre quotata Cina. Le Gallette escono a testa altissima dal campo, mentre il Brasile si proietta verso la sfida da dentro o fuori con le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024: sarà la rivincita dell’atto conclusivo della Nations League vinto qualche settimana fa dalle azzurre, in palio la qualificazione alla finale da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra il Giappone e chi la spunterà tra Turchia e USA.

A fare la differenza sono state le schiacciatrici Julia Bergmann (16) e Gabi (13 punti per la stella e capitana di questa squadra). In doppia cifra anche l’opposto Rosamaria (12) e le centrali Diana (10 punti, 5 muri) e Julia (10, 3 muri) sotto la regia di Roberta. Alla Francia, tornata ai Mondiali dopo mezzo secolo di assenza e per la prima volta arrivata tra le migliori otto del Pianeta, non sono bastati il martello Helena Cazaute (20) e la sempre strepitosa bomber Iman Ndiaye (15), il nome nuovo emerso da questa manifestazione.

LA CRONACA DI BRASILE-FRANCIA

Il primo parziale si è deciso in volata: il Brasile ha avuto a disposizione due set-point non consecutivii, ma Cazaute e Ndiaye li hanno annullati di forza; sul 25-25 l’attacco di Cazaute non è passato e sullo scambio seguente Gabi ha messo in difficoltà le transalpine, fino all’errore del libero Gelin.

La reazione delle Gallette non si è fatta attendere nella seconda frazione e le transalpine si sono issate sul 19-15, ma proprio sul più bello le sudamericane hanno alzato il ritmo e hanno agganciato le rivali a quota 20, operando poi il sorpasso e portandosi sul 24-22. Rotar ha annullato due set-point e poi la Francia se ne è procurati un paio, non riuscendo a concretizzarli (26-26).

Un muro ha consegnato un’altra chance alle transalpine e l’attacco di Rosamaria è uscito, le francesi esultano ma Zé Roberto chiede un check e c’è un tocco del muro con un mignolo (27-27). Sul 28-28 sono ancora le sfavorite della vigilia a procurarsi un paio di occasioni, ma non le sfruttano (30-30) e poi la partita svolta: fast di Julia e staffilata di Gabi, il parziale si tinge di verdeoro.

Il terzo set dura nei fatti fino al 10-10, poi il Brasile prende il largo di prepotenza con Rosamaria e Bergmann, approfittando anche di qualche errore della Francia, e si invola verso il trionfo, guadagnandosi così la semifinale contro l’Italia.