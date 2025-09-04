LIVE USA-Turchia, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: anatoliche favorite, ma c’è incertezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo quarto di finale dei Mondiali di volley femminile 2025 tra Stati Uniti d’America e Turchia. Nell’Indoor Stadium Huanmark di Bangkok (Thailandia) le anatoliche vogliono staccare il pass per le semifinali, ma guai a sottovalutare le americane. La vincente del match troverà in semifinale il Giappone, che ieri ha superato al parziale decisivo la selezione olandese.

Turchia che arriva dal successo per 3-0, ma con un paio di set combattuti, nei confronti della Slovenia. Capitan Erdem dal centro una delle principali minacce per le americane, che dovranno cercare di arginare la furia agonistica di Ozbay e Vargas. A Sahin ed Ozbay il compito di scatenare le schiacciate di Baladin ed Aydin, il cui apporto è risultato decisivo nelle partite di avvicinamento al quarto di finale.

Team USA spera invece in una nuova giornata di grazia delle sorelle Avery e Madisen Skinner, che hanno deciso la sfida di ottavi fornendo un contributo da 25 punti in due contro il Canada. Tra le top scorer anche Franklin e la centrale Ogbogu, che proveranno a tenere a bada gli attacchi avversari alzando il muro. Capitan Poulter avrà infine la delicata missione di variare nella costruzione del gioco mandando fuori tempo la difesa turca.

Il quarto di finale dei Mondiali di volley femminile 2025 tra Stati Uniti d’America e Turchia inizierà alle 15.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento a tutti!