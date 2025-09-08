Volley femminile, l’Italia può completare la corona con la vittoria agli Europei! Vale il pass per le Olimpiadi 2028

L’Italia ha vinto tutto nelle ultime due stagioni: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, i Mondiali 2025 e due edizioni della Nations League. Le azzurre hanno aperto una striscia di 36 successi consecutivi e sono diventate Campionesse di (quasi) tutto. Per completare la corona, infatti, mancano all’appello gli Europei: il titolo è detenuto dalla Turchia, che lo conquistò nel 2023 e lo metterà in palio il prossimo anno.

Per mettere le mani sullo scettro, però, occorrerà imporsi in trasferta, visto che saranno proprio le anatoliche a ospitare l’evento: prima fase spalmata tra Ankara, Brno (Cechia), Göteborg (Svezia) e Baku (Azerbaijan), ma poi la fase finale si disputerà nella capitale turca. Tra l’altro le date esatte dell’evento devono ancora essere ufficializzate, ma si giocherà nella finestra che andrà dal 15 agosto al 15 settembre. Avrà luogo un nuovo testa a testa tra le azzurre e la compagine di coach Daniele Santarelli?

Tra le pretendenti al gradino più alto del podio andrà sicuramente considerata la Serbia (eliminata agli ottavi dei Mondiali, ma pagava l’infortunio di Tijana Boskovic), mentre la Polonia di coach Stefano Lavarini e la sempre più sorprendente Francia potrebbero essere altri fattori insieme alla Germania. L’evento, a cui parteciperanno 24 squadre, avrà un peso specifico enorme perché rappresenterà la prima possibilità di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il meccanismo di ammissione ai Giochi deve ancora essere ufficializzato nella sua interezza, ma è già certo che chi vincerà gli Europei 2026 staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi con due anni di anticipo. Sarebbe un’occasione davvero ghiotta per le ragazze del CT Julio Velasco: unificare i tre titoli di riferimento e poter già prenotare il volo per gli States.