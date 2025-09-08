Volley femminile, Italia già qualificata ai Mondiali 2027! Le azzurre difenderanno il titolo, in palio 3 pass olimpici

L’Italia si è qualificata di diritto ai Mondiali 2027 di volley femminile. Il nuovo regolamento prevede che i detentori del titolo iridato siano automaticamente presenti alla successiva edizione della manifestazione, senza dover passare da preliminari e ranking di vario genere: le Campionesse del Mondo avranno il diritto di difendere il trofeo tra un paio di anni.

Il benefit è arrivato vincendo il torneo andato in scena in Thailandia, l’affermazione nella finale contro la Turchia al tie-break ha portato in dote anche il pass per i prossimi Mondiali. Al momento non si conoscono ancora le date esatte (ma sarà chiaramente a fine estate) ed è ancora ignoto il Paese che avrà la possibilità di ospitare la prestigiosa competizione.

Di sicuro ci saranno ancora 32 squadre, il format dovrebbe essere confermato (otto gironi da quattro compagini ciascuno, poi il tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale) e il torneo sarà qualificante alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: le migliori tre classificate, escludendo le vincitrici dei cinque Campionati Continentali e gli USA Paese organizzatore, voleranno ai Giochi. Occorre precisare che l’intero processo di qualificazione, che prevede poi tre pass da assegnare tramite il ranking FIVB, deve ancora essere ufficializzato.