Vittoria Fontana si è infortunata nella prima frazione delle batterie della 4×100 ai Mondiali 2025 di atletica. L’azzurra era partita discretamente (0.189 il tempo di reazione), ma a metà curva si è rialzata, ha iniziato a zoppicare, ha accusato un fastidio alla coscia e ha piegato la schiena. Gloria Hooper si è avvicinata e ha recuperato il testimone, ma chiaramente le speranze di ottenere un risultato di rilievo sono sfumate.

Problema fisico per la 25enne azzurre e Italia fuori dalla finale con la staffetta veloce sulla pista di Tokyo, dove c’erano le credenziali per poter ottenere un buon risultato. Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese hanno portato a termine lo sforzo per onore, terminando al sesto posto con il tempo di 49.41. Nel frattempo Vittoria Fontana è stata accompagnata fuori dalla pista su una sedie a rotelle e la sensazione è che l’infortunio possa essere serio.

Ricordiamo che Zaynab Dosso era assente a causa di un risentimento accusato dopo le semifinali dei 100 metri. La Giamaica delle Clayton ha prevalso in 41.80 davanti alla Spagna (42.53) e alla Francia (42.71), mentre nell’altra batteria gli USA di Sha’Carri Richardson hanno firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (41.60) davanti a Germania (41.86) e Gran Bretagna (41.88). Ripescate il Canada (42.38, record nazionale) e la Polonia (42.83).