Trofeo Matteotti 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Fari puntati su Vincenzo Albanese

Ci siamo. Oggi, domenica 14 settembre, si corre il Trofeo Matteotti 2025, iconica corsa in linea di ciclismo su strada giunta alla sua Settantasettesima edizione. Sarà una gara da non perdere quella che si terrà questo pomeriggio in terra abruzzese, complice un percorso di 195 chilometri complessivi spalmati in un circuito di 15 km da percorrere per tredici volte, con partenza ed arrivo a Pescara. L’inizio delle ostilità è programmato per 12:45.

PERCORSO

Non ci sono particolari modifiche rispetto al percorso delle passate edizioni. Come appena accennato i corridori se la vedranno con un circuito di 15 chilometri da affrontare per 13 volte, con un dislivello totale di 2500 metri. In un saliscendi continuo, le principali asperità saranno la salita di Tiberi, (0.9 km al 5.1%), Colle Scorrano (0.6 km al 5.8%) e Colle Montesilvano (0.7 km al 5.3%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2025

Domenica 14 settembre Trofeo Matteotti 2025 (195 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo stimato: 17:15

DOVE VEDERE IL TROFEO MATTEOTTI

Diretta tv: non prevista. Differita su Raisport + HD dalle 22:30 alle 23:20

Diretta streaming: non prevista. Differita su Raiplay dalle 22:30 alle 23:20

FAVORITI

I riflettori saranno puntati principalmente su Isaac Del Toro (UAE Team Emirates CRG), considerato un habitué delle corse italiane di questo periodo. Attenzione anche ai compagni di squadra Jan Christen ed Alessandro Covi. In casa Ef Education -EasyPost gli osservati speciali saranno Vincenzo Albanese (considerato da tanti il favorito numero uno) e Richard Carapaz. Tra le fila della XDS Astana impossibile non considerare Diego Ulissi, attualmente in condizioni ottimali, oltre che Christian Scaroni, mentre la Movistar potrebbe contare sulle gambe di Lorenzo Milesi.