Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Jonas Vingegaard mette la firma, che peccato per Pellizzari

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025

Ventesima tappa, sabato 13 settembre

Jonas Vingegaard, voto 10: nel momento decisivo non crolla il danese che mette in mostra tutta la sua classe. Non poteva fallire e non l’ha fatto: sulla Bola del Mundo, dove tutti lo aspettavano, ha messo la propria firma e si è andato a prendere il successo di tappa e la vittoria finale.

Sepp Kus, voto 8: uno scudiero di lusso. Due anni fa era sul tetto della Vuelta, oggi aiuta il suo capitano Vingegaard a trionfare per la prima volta, trovando anche il secondo posto di tappa.

Jai Hindley, voto 7,5: la forma è andata in crescendo nelle ultime giornate, all’australiano è mancato davvero poco per centrare il podio, ma in ogni caso ci ha provato in ogni frazione.

Tom Pidcock, voto 8,5: chi l’avrebbe mai detto che sarebbe finito sul podio di un grande giro? La classe del britannico è illimitata: dalla mountain bike, alle classiche, trova la top-3 in una corsa di tre settimane ed esalta la Q36.5 Pro Cycling Team.

Matthew Riccitiello, voto 8: dalla delusione di Pellizzari alla gioia del giovane statunitense. In un giorno il doppio colpo: la Maglia Bianca ed una super top-5 alla Vuelta.

Joao Almeida, voto 5,5: ci ha provato per tutta la Vuelta, ma oggi c’era davvero poco da fare. Non ne ha sulla salita finale per tenere il passo di Vingegaard. In ogni caso ha cullato il sogno per venti tappe.

Giulio Pellizzari, voto 5: purtroppo crolla sul più bello. Dopo una Vuelta eccezionale, il sogno top-5 e Maglia Bianca svanisce proprio sulla Bola del Mundo. L’azzurro va in difficoltà abbastanza presto e non riesce a reagire. Esperienza comunque importante.