Trofeo Matteotti 2025: il percorso ai raggi X. Continuo saliscendi nella corsa abruzzese

Ci siamo quasi. Domenica 14 settembre si corre infatti la Settantasettesima edizione del Trofeo Matteotti, iconica corsa in linea nonché tradizionale appuntamento settembrino del calendario di ciclismo. Il percorso di quest’anno prevede una lunghezza di 195 km, con partenza ed arrivo a Pescara. Vediamo i dettagli.

TROFEO MATTEOTTI 2025: IL PERCORSO AI RAGGI X.

Il tracciato non prevede alcun cambiamento rispetto a quello delle altre annate sportive. I corridori dovranno quindi affrontare un circuito di 15 chilometri da ripetere per 13 volte, per un dislivello complessivo di 2500 metri totali. Presenti saliscendi continui: la prima salita sarà quella di Tiberi (0.9 km al 5.1%), asperità che anticipa l’ingresso nel circuito dove ci saranno un successione Colle Scorrano (0.6 km al 5.8% e Colle Montesilvano (0.7 km al 5.3%). Come da tradizione, non ci sarà neanche un attimo per respirare.