Triathlon, l’elvetico Max Studer si impone nella tappa di Weihai delle World Series

A Weihai, in Cina, è andata in scena nella notte italiana, senza azzurri al via, la prova riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship Series, corsa su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa): la vittoria è andata allo svizzero Max Studer.

L’elvetico si è imposto con il crono di 1:40:03, andando a precedere il tedesco Henry Graf, il quale si è accomodato alla piazza d’onore in 1:40:27, a 0:24, mentre ha completato il podio lo statunitense John Reed, terzo in 1:40:35, a 0:32.

E’ rimasto ai piedi del podio l’australiano Luke Willian, quarto in 1:40:53, a 0:50, mentre si è saliti oltre il minuto di ritardo con lo statunitense Morgan Pearson, quinto in 1:41:05, a 1:02, davanti allo spagnolo David Cantero Del Campo, sesto in 1:41:10, a 1:07.

Ha chiuso in settima posizione il magiaro Márton Kropkó con il tempo di 1:41:13, a 1:10, il quale ha preceduto il lusitano João Nuno Batista, ottavo in 1:41:17, a 1:14, e l’iberico Roberto Sanchez Mantecon, nono in 1:41:24, a 1:21, infine ha completato la top ten lo statunitense Darr Smith, decimo in 1:41:28, a 1:25.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI ELITE (TOP 10)

1 Max Studer SUI 1:40:03

2 Henry Graf GER 1:40:27 0:24

3 John Reed USA 1:40:35 0:32

4 Luke Willian AUS 1:40:53 0:50

5 Morgan Pearson USA 1:41:05 1:02

6 David Cantero Del Campo ESP 1:41:10 1:07

7 Márton Kropkó HUN 1:41:13 1:10

8 João Nuno Batista POR 1:41:17 1:14

9 Roberto Sanchez Mantecon ESP 1:41:24 1:21

10 Darr Smith USA 1:41:28 1:25