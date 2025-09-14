Triathlon, Beth Potter vince la tappa di Karlovy Vary delle World Series. Steinhauser chiude 15a

Beth Potter ha centrato il successo nella tappa di Karlovy Vary (Cechia) per quanto riguarda le World Triathlon Series 2025. La gara, corsa su distanza olimpica, prevedeva 1.5 chilometri di nuoto, in un solo giro, quindi 40.8 in bici (spalmati in 7 giri), quindi 10 chilometri di corsa (4 giri).

La vittoria è andata alla britannica Beth Potter con il tempo complessivo di 2 ore, 2 minuti e 12 secondi (16:54 nel nuoto, 1:11.40 nella parte in bici e 32:42 nella corsa) con un margina di vantaggio di 13 secondi sulla statunitense Taylor Spivey (16:50, 1:10.44 e 33:58), mentre completa il podio la tedesca Lisa Tertsch a 55 secondi (16:55, 1:11.43, 33:38).

In quarta posizione troviamo la lussemburghese Jeanne Lehair a 1:44, in quinta la francese Leonie Periault a 2:03, mentre è sesta la belga Jolien Vermeylen a 2:20. In settima posizione troviamo la spagnola Anna Godoy Contreras a 2:41, quindi in ottava la ceca Tereza Zimovjanova a 2:48, mentre in nona e decima posizione si classifica le britanniche Olivia Mathias e Sian Rainslely con il tempo di 2:05.18 e 2:05.46.

La prima italiana al traguardo è Verena Steinhauser che chiude in 15a posizione in 2:06.49, mentre Bianca Seregni non ha preso il via. Non hanno concluso la prova, invece, Alice Betto e Ilaria Zane.