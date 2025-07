Triathlon, Alessio Crociani terzo nella sprint delle World Series di Amburgo!

La crescita dell’Italia del triathlon continua: nella tappa della World Championship Series 2025 di Amburgo, in Germania, arriva il podio su distanza sprint nella gara maschile di Alessio Crociani, terzo alle spalle del vincitore odierno, l’australiano Matthew Hauser, e del lusitano Vasco Vilaca, secondo. Termina 36° l’altro azzurro in gara, Euan De Nigro.

La vittoria va all’australiano Matthew Hauser, che si impone in solitaria con il crono di 50’07”, andando a precedere il lusitano Vasco Vilaca, secondo a 7″. La volata per il gradino più basso del podio premia l’azzurro, classe 2001, Alessio Crociani, che arpiona il terzo posto in 50’36”, con un ritardo di 29″, bruciando sul traguardo dopo un lungo duello il brasiliano Miguel Hidalgo, quarto a 30″.

Quinta piazza per il teutonico Henry Graf, con un distacco di 40″, mentre è sesto il magiaro Csongor Lehmann, attardato di 46″, infine si piazza settimo il britannico Max Stapley, a 49″ dalla testa. Si sale oltre il minuto di ritardo con tutti gli altri atleti in gara, mentre è ancora maggiore il distacco dell’altro azzurro in gara, il classe 2004 Euan De Nigro, che si classifica 36° in 52:43, a 2’36”.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT MASCHILE (TOP TEN + ITALIANI)

1 Matthew Hauser AUS 50:07

2 Vasco Vilaca POR 50:14 +7

3 Alessio Crociani ITA 50:36 +29

4 Miguel Hidalgo BRA 50:37 +30

5 Henry Graf GER 50:47 +40

6 Csongor Lehmann HUN 50:53 +46

7 Max Stapley GBR 50:56 +49

8 David Cantero Del Campo ESP 51:09 +1:02

9 Ricardo Batista POR 51:11 +1:04

10 Adrien Briffod SUI 51:13 +1:06

36 Euan De Nigro ITA 52:43 +2:36