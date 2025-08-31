Triathlon
Triathlon, Max Studer vince gli Europei di Istanbul. Italiani fuori dalla top10
Lo svizzero Max Studer si è aggiudicato il Campionato Europeo di triathlon in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). Il classe 1996, infatti, ha chiuso la sua gara su distanza olimpica con il tempo di 1:44.18 con 21 secondi di vantaggio sull’ungherese Bence Biscak, mentre chiude il podio il greco Panagiotis Bitados a 34.
Quarta posizione per il britannico Harry Leleu che chiude a 38 secondi dalla medaglia d’oro, mentre in quinta troviamo il suo connazionale Jack Willis a 43. Sesto l’austriaco Tjebbe Kaindl a 46 secondi, quindi settimo il francese Jules Rethoret a 53, mentre è ottavo lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a un minuto esatto.
Nona posizione per l’olandese Ian Pennekamp a 1:08, quindi completa la top10 il francese Igor Dupuis a 1:13. Il primo degli italiani è Nicola Azzano in 14a posizione con il tempo di 1:46.08, quindi sedicesimo Euan De Nigro in 1:46.23. Si ferma in 19a posizione Pietro Giovannini in 1:46.37, mentre è 29° Alessio Crociani in 1:49.09.