Triathlon
Triathlon, Cassandre Beaugrand profeta in patria: successo nella sprint in Riviera francese
La padrona di casa transalpina Cassandre Beaugrand si impone nella gara femminile su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa) andata in scena in Riviera francese, sede della tappa delle World Triathlon Championship Series 2025. Non c’erano italiane in gara.
La transalpina copre il percorso in 56:43, andando a precedere sul traguardo la lussemburghese Jeanne Lehair, seconda in 56:49, a 6″, ma il trionfo delle atlete di casa viene completato dalle francesi Leonie Periault, terza in 57:00, a 17″, ed Emma Lombardi, quarta in 57:03, 20″.
La britannica Beth Potter si classifica quinta con il crono di 57:10, a 27″, bruciando in volata la tedesca Nina Eim, sesta in 57:11, a 28″, mentre la statunitense Taylor Spivey deve accontentarsi della settima posizione con il crono di 57:15, a 32″.
Ottava piazza per un’altra atleta teutonica, Tanja Neubert, la quale taglia il traguardo in 57:21, a 38″, mentre si classifica nona la svedese Tilda Månsson con il tempo di 57:25, a 42″, infine completa la top ten la spagnola Anna Godoy Contreras, decima in 57:31, a 48″.
Triathlon, Matthew Hauser vince la tappa delle World Championship Series in Riviera francese
ORDINE D’ARRIVO DONNE ELITE – TOP 10
1 Cassandre Beaugrand FRA 1997 5 00:56:43
2 Jeanne Lehair LUX 1996 4 00:56:49
3 Leonie Periault FRA 1994 2 00:57:00
4 Emma Lombardi FRA 2001 19 00:57:03
5 Beth Potter GBR 1991 1 00:57:10
6 Nina Eim GER 1998 11 00:57:11
7 Taylor Spivey USA 1991 9 00:57:15
8 Tanja Neubert GER 2000 8 00:57:21
9 Tilda Månsson SWE 2004 6 00:57:25
10 Anna Godoy Contreras ESP 1992 14 00:57:31