Triathlon, doppietta francese nella sprint di Amburgo. Bianca Seregni 26ma

Nella gara femminile su distanza sprint valida per la tappa di Amburgo (Germania) delle World Triathlon Championship Series 2025, vinta dalla transalpina Leonie Periault, la miglior italiana è Bianca Seregni, 26ma, mentre Alice Betto chiude 34ma, infine Verena Steinhauser si piazza 38ma.

Al traguardo si registra la doppietta transalpina con Leonie Periault che vince in 56:25 davanti alla connazionale Cassandre Beaugrand, seconda a 4″, mentre completa il podio la britannica Beth Potter, terza a 7″. Alle spalle delle tre atlete che si sono giocate il successo giungono, più staccate, la belga Jolien Vermeylen, quarta a 19″, e la svedese Tilda Månsson, quinta a 22″.

In casa Italia non ci sono azzurre nelle prime posizioni: la migliore è Bianca Seregni, 26ma in 57’31”, a 1’06” dalla vetta, mentre Alice Betto termina 34ma con il tempo di 57’51”, a 1’26”, infine Verena Steinhauser si classifica 38ma con il crono di 58’00”, a 1’35”.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT FEMMINILE (TOP TEN + ITALIANE)

1 Leonie Periault FRA 56:25

2 Cassandre Beaugrand FRA 56:29 +4

3 Beth Potter GBR 56:32 +7

4 Jolien Vermeylen BEL +19

5 Tilda Månsson SWE 56:47 +22

6 Kate Waugh GBR 56:48 +23

7 Jeanne Lehair LUX 56:52 +27

8 Emma Lombardi FRA 56:54 +29

9 Lisa Tertsch GER 56:58 +33

10 Taylor Spivey USA 56:59 +34

26 Bianca Seregni ITA 57:31 +1:06

34 Alice Betto ITA 57:51 +1:26

38 Verena Steinhauser ITA 58:00 +1:35