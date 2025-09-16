Tabellone ATP Chengdu 2025: Musetti e Darderi guidano il tabellone, c’è anche Sonego

Non sono molte le occasioni in cui l’Italia ha potuto dire di avere le prime due teste di serie in un torneo ATP sul circuito maggiore. A Chengdu questo accade con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, il che fa capire quale sia l’attuale stato del tennis del nostro Paese, con quattro giocatori nei primi 30.

Il toscano avrà un secondo turno senza dubbio interessante: troverà uno tra il francese Terence Atmane, che ha stupito molti con la semifinale a Cincinnati, e il croato Dino Prizmic, fino ad ora rimasto promessa del tennis mondiale. Possibile un quarto con l’olandese Botic van de Zandschulp più che con l’argentino Sebastian Baez, ma sarebbe particolare non vedere Lorenzo almeno in semifinale (e anche lì, per il livello ormai raggiunto, di ostacolo veramente insormontabile non ce n’è nessuno: l’ideale per interrompere un digiuno di tre anni).

Nella parte bassa, per il nativo di Villa Gesell le cose sono leggermente più complicate a livello di secondo turno, anche se l’australiano Jordan Thompson arriva direttamente dal suo Paese, dove ha giocato in coppa Davis. Da capire quale sia la condizione di Cameron Norrie: anche compreso il britannico quello può essere uno spicchio aperto a livello di quarti.

Nello stesso lato di tabellone c’è Lorenzo Sonego, che esordirà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco e recente vincitore del Challenger di Guangzhou (con vittorie su Billy Harris e Tabilo, dopo aver assistito al dramma sportivo di Dan Evans, che lo stava battendo, ma si è infortunato in modo serio al polso). Sicuramente un americano al secondo turno tra Marcos Giron ed Ethan Quinn, poi le possibilità sono ampie ai quarti tra Bergs, Shang (in cerca di nuova fiducia) e Nakashima. Questo spot e il secondo sono senz’altro i più interessanti del tabellone.

TABELLONE ATP 250 CHENGDU 2025

Musetti (ITA) [1]-Bye

Atmane (FRA)-Prizmic (CRO)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Qualificato-Baez (ARG) [7]

Griekspoor (NED) [3]-Bye

Qualificato-Wong (HKG) [WC]

Shevchenko (KAZ)-Monfils (FRA)

Misolic (AUT)-Mpetshi Perricard (FRA) [6]

Sonego (ITA) [8]-J. M. Cerundolo (AERG)

Giron (USA)-Quinn (USA)

Bergs (BEL)-Shang (CHN) [WC]

Bye-Nakashima (USA) [4]

Norrie (GBR) [5]-Zhou (CHN) [WC]

Halys (FRA)-O’Connell (AUS)

Thompson (AUS)-Qualificato

Bye-Darderi (ITA) [2]