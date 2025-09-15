BJK Cup 2025, Paolini: “Con la Cina sarà una sfida molto dura”; Grant: “Stupendo essere chiamata in squadra”

E’ tutto pronto per le Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: l’Italia proverà a difendere il titolo conquistato a Malaga lo scorso anno. Le azzurre affronteranno a Shenzhen domani alle ore 10.00 italiane nei quarti di finale la Cina padrona di casa, e nella conferenza stampa della vigilia hanno parlato la capitana azzurra, Tathiana Garbin, Jasmine Paolini e Tyra Caterina Grant.

Jasmine Paolini è pronta per il doppio impegno nel secondo singolare e nell’eventuale doppio decisivo: “Ci alleniamo insieme e stiamo bene, non è cambiato niente ed è bello, magari un po’ diverso da un torneo come gli altri, ma a me piace molto. Speriamo di mettere in campo un buon livello: se domani sarò in campo lotterò fino all’ultima palla e speriamo possa rivelarsi un bel match per noi. La Cina è una squadra molto forte: sono le padrone di casa ed avranno il pubblico tutto per loro, ma anche noi siamo un buon team e speriamo di poter disputare tre buoni incontri. Ce la metteremo tutta ovviamente, ma non c’è dubbio che sarà una sfida molto dura“.

Resta ancora da capire chi sarà la possibile avversaria di Paolini, dato che la Cina non potrà contare su Zheng Qinwen, fuori causa da diverso tempo per un infortunio: “Contro di lei ho perso sempre, so del suo infortunio ma credo ormai sia sulla via del ritorno“.

Tyra Caterina Grant è al debutto con l’Italia, anche se difficilmente verrà chiamata in causa: “E’ stupendo essere stata chiamata in squadra e sono felice di essere qui. È la seconda volta che vengo in Cina e sarà indimenticabile come lo fu per la prima. L’anno scorso ricordo di aver seguito le Finals da casa, ma ritrovarmi qui a far parte di questa squadra è davvero fantastico“.

Tathiana Garbin presenta così la sfida contro le asiatiche: “Sarà una grande sfida, affronteremo le padrone di casa, verso cui nutriamo un profondo rispetto, ma è una grande competizione e noi ce ne godremo insieme ogni momento. Abbiamo il piacere di essere di nuovo insieme e di poter condividere del tempo prezioso con le giocatrici“.