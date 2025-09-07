Su che canale vedere Sinner-Alcaraz stasera in tv: orario Finale US Open 2025, programma in chiaro, streaming

I primi due tennisti della classifica ATP si affronteranno nella nella finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si sfideranno sull’Arthur Ashe Stadium oggi, domenica 7 settembre, a partire dalle ore 20.00 italiane.

Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, è rimasto in campo per più tempo rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz, dato che finora ha giocato per 13 ore e 33 minuti, circa due ore ed un quarto per ciascun match, mentre l’iberico è rimasto in campo per 11 ore e 56 minuti, poco meno di due ore a partita.

La differenza, dunque è di circa 16 minuti ad incontro in favore dello spagnolo, per un totale di 1 ora e 37 minuti di fatica risparmiata dal tennista iberico: Carlos Alcaraz, dunque, arriva all’ultimo atto leggermente più fresco di Jannik Sinner.

La finale degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, ed in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’ultimo atto.

CALENDARIO FINALE US OPEN 2025

Domenica 7 settembre – Arthur Ashe Stadium – Finale singolare maschile

Dalle ore 20.00 italiane: Jannik Sinner (Italia, 1) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, SuperTennis HD

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming.

Diretta live testuale: OA Sport.