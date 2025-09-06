Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli US Open? E se vince sorpassa Alcaraz nella classifica dei premi!

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli US Open 2025, che andrà in scena domenica 7 settembre alle ore 20.00 italiane. Il tennista italiano scenderà sul cemento di Flushing Meadows a New York per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e per provare a conservare lo status di numero 1 del mondo: il fuoriclasse altoatesino sarà obbligato ad alzare al cielo il trofeo per rimanere davanti allo spagnolo nel ranking ATP.

Il nostro portacolori cercherà di conquistare il terzo Slam della stagione dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, sarà il terzo confronto di fila con l’iberico nell’atto conclusivo dei tornei più importanti del mondo considerando anche quello perso al Roland Garros facendosi annullare match-point. Si preannuncia una sfida altamente avvincente e appassionante, Alcaraz ci arriva senza avere perso set mentre l’azzurro ha concesso un paio di parziali e ha riscontrato un problema fisico durante la semifinale.

Il testa a testa ha un’enorme caratura sotto il profilo sportivo e agonistico, ma vanta anche un importante risvolto dal punto di vista economico: quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner vincendo gli US Open? Qualificandosi alla finale si è già garantito un assegno del valore di 2,5 milioni di dollari statunitensi (circa 4,265 milioni di euro), ma se dovesse riuscire a fare festa sul suolo americano il premio aumenterebbe a 5 milioni di dollari statunitensi (circa 2,133 milioni di euro).

Se Jannik Sinner dovesse vincere allora volerebbe in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei guadagni derivanti dai risultati sportivi, scavalcando proprio Carlos Alcaraz: volerebbe a 14 milioni di dollari (attualmente è fermo a 11,5) contro i 13,1 milioni del grande rivale. I due hanno fatto il vuoto, visto che all’inseguimento si trovano il serbo Novak Djokovic (4,66 milioni), il tedesco Alexander Zverev (4,429, gli statunitensi Taylor Fritz (4,3) e Ben Shelton (4,01).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE AGLI US OPEN?

2,5 milioni di dollari statunitensi (circa 4,265 milioni di euro)

E SE VINCESSE GLI US OPEN…

5 milioni di dollari statunitensi (circa 2,133 milioni di euro).