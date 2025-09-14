La seconda giornata dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo regala emozioni contrastanti all’Italia. Da un lato brilla Davide Re Scotti, che vola in semifinale dei 400 metri piani con il nuovo record italiano di 44.45, prestazione che lo consacra tra i migliori specialisti al mondo. Dall’altro, arrivano le delusioni azzurre: Gianmarco Tamberi fuori a sorpresa nel salto in alto con un modesto 2.16, e le eliminazioni di Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nelle semifinali dei 100 metri. Proprio Jacobs, oro olimpico di Tokyo 2021, ha lasciato dichiarazioni amareggianti, ipotizzando persino un possibile ritiro dall’attività agonistica. Una giornata in chiaroscuro per l’atletica italiana ai Mondiali di Tokyo, tra nuovi record, eliminazioni eccellenti e prospettive future tutte da decifrare. #Atletica #MondialiTokyo2025 #AtleticaItaliana #MarcellJacobs #Tamberi #Scotti #Dosso #400metri #100metri #SaltoInAlto #AtleticaLeggera #SportItalia #Tokyo2025