Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone!
Ospite della puntata è Maria Roberta Gherca, 25enne saltatrice con l’asta laziale di origini rumene.
Maria Roberta racconta la sua stagione 2025 chiusa anzitempo per un infortunio, i rimpianti per non essersi espressa come avrebbe voluto e le difficoltà affrontate dopo il suo record personale di 4.41 del giugno 2024, tra aste rotte e piccoli problemi fisici.
Un dialogo intenso con Ferdinando Savarese, che ci porta dentro la vita e le ambizioni di un’atleta determinata a ripartire più forte nel 2026.
Non perderti la sua storia di coraggio, resilienza e passione per l’atletica leggera.