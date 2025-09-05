Sport in tv oggi (venerdì 5 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 5 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli US Open di tennis. Ci si avvicina sempre più alla stretta finale. Quest’oggi di scena l’atto conclusivo del doppio femminile e le due semifinali del singolare maschile. Nella prima serata italiana lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il serbo Novak Djokovic, mentre nella nottata italiana Jannik Sinner se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Inizieranno poi i due week end di F1 e del Motomondiale, rispettivamente a Monza e in Catalogna, e ci sarà la resa dei conti nella Vuelta a España 2025, coi corridori che dovranno affrontare il temibile Angliru. In serata ci sarà la prima volta di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Ringhio guiderà gli azzurri nel match contro l’Estonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Altro esordio quello di Silvio Baldini, nel ruolo di CT della Nazionale U21 che oggi giocherà contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 5 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 5 settembre

08.30 MotoE, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.20 Superbike, GP Francia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei juniores 2025: seconda giornata (turno eliminatorio) – Diretta streaming su Judo Tv.

10.30 Basket 3×3, Europe Cup 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.

10.45 MotoGP, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Snooker, Northen Ireland Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.45 Ciclismo, Tour of Britain 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 11.25 su Discovery+.

11.50 Ciclismo, Vuelta a España 2025: tredicesima tappa – Diretta streaming dalle 14.25 su Discovery+ e su DAZN.

12.09 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Discovery+.

12.35 MotoE, GP Catalogna 2025: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming

13.15 Moto3, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Italia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Basket 3×3, Europe Cup 2025: Italia vs Serbia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.

15.00 Superbike, GP Francia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei juniores 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 F1, GP Italia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, US Open 2025: finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia vs Montenegro – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Hockey pista, Europei 2025: Italia vs Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV.

20.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Koper: semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Calcio, Amichevole: Romania vs Canada – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs Estonia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Ucraina vs Francia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Costa D’Avorio vs Burundi – Diretta streaming su FIFA+.

21.00 Tennis, US Open 2025: prima semifinale maschile (Alcaraz vs Djokovic) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.

01.00 Tennis, US Open 2025: seconda semifinale maschile (Sinner vs Auger-Aliassime) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.